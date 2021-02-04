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TFF’den "sıcak su" cezası!

04.02.2021 23:42 | Son Güncelleme:
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TFF’den "sıcak su" cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)’nun son olarak açıkladığı PFDK kararlarında, soyunma odalarına sıcak su sağlayamadığından ötürü TFF 1.Lig ekibine para cezası verdi. Peki TFF, hangi 1.Lig ekibine ne kadar para cezası verdi? Detaylar haberimizde…

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 04.02.2021 tarih ve 45 sayılı PFDK toplantısında almış olduğu kararları açıkladı.

Kararlar içerisinde bir madde dikkat çekti. İzmir ekibi Menemenspor, geçtiğimiz Pazar günü oynanan Giresunspor maçı sonrası, soyunma odalarına sıcak su sağlayamadığı için para cezasına çarptırıldı.

Söz konusu kararda, “TFF 1.Lig ekiplerinden Menemenspor’a 31.01.2021 tarihinde oynanan Menemenspor-Giresunspor TFF 1. Lig müsabakasında, sıcak suyun akmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000 TL’lik para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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