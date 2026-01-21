TFF'den Süper Lig'de flaş karar! 27. hafta maçlarının tarihi değişti: İşte yeni takvim ve erteleme şartı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçları nedeniyle Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 27. hafta programında değişikliğe gitti. Alınan kararla birlikte futbolseverlerin planları da değişti.

MAÇLAR ÖNE ALINDI

Daha önce 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanması planlanan 27. hafta müsabakaları, millilerin hazırlık sürecini uzatmak amacıyla 17, 18 ve 19 Mart tarihlerine çekildi. TFF, bu hamleyle Ay-Yıldızlı ekibimizin Romanya ile oynayacağı kritik maça daha dinç çıkmasını hedefliyor.

AVRUPA TAKIMLARINA "ERTELEME" MÜJDESİ

TFF'nin açıklamasında Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'u ilgilendiren çok kritik bir madde de yer aldı.

Eğer temsilcilerimiz; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi veya Konferans Ligi'nde Son 16 Turu'na yükselme başarısı gösterirse, bu takımların 27. haftada oynayacakları lig maçları ileri bir tarihe ertelenecek. Bu karar, takımlarımızın hem Avrupa'da hem de ligde sıkışık fikstürden etkilenmemesi için alındı.