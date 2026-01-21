SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

TFF'den Süper Lig'de flaş karar! 27. hafta maçlarının tarihi değişti: İşte yeni takvim ve erteleme şartı!

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası yolundaki kritik virajı öncesi harekete geçti. Süper Lig'in 27. haftasındaki maçların tarihi, millilerin play-off maçlarına daha iyi hazırlanabilmesi için öne çekildi. Ayrıca Avrupa'da yoluna devam eden takımlarımız için "erteleme" kapısı da aralandı!

TFF'den Süper Lig'de flaş karar! 27. hafta maçlarının tarihi değişti: İşte yeni takvim ve erteleme şartı!
Emre Şen

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçları nedeniyle Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 27. hafta programında değişikliğe gitti. Alınan kararla birlikte futbolseverlerin planları da değişti.

MAÇLAR ÖNE ALINDI

Daha önce 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanması planlanan 27. hafta müsabakaları, millilerin hazırlık sürecini uzatmak amacıyla 17, 18 ve 19 Mart tarihlerine çekildi. TFF, bu hamleyle Ay-Yıldızlı ekibimizin Romanya ile oynayacağı kritik maça daha dinç çıkmasını hedefliyor.

AVRUPA TAKIMLARINA "ERTELEME" MÜJDESİ

TFF'nin açıklamasında Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'u ilgilendiren çok kritik bir madde de yer aldı.

Eğer temsilcilerimiz; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi veya Konferans Ligi'nde Son 16 Turu'na yükselme başarısı gösterirse, bu takımların 27. haftada oynayacakları lig maçları ileri bir tarihe ertelenecek. Bu karar, takımlarımızın hem Avrupa'da hem de ligde sıkışık fikstürden etkilenmemesi için alındı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'ta ayrılık! Resmen açıklandıBeşiktaş'ta ayrılık! Resmen açıklandı
Göztepe 75 transferin 74’ünde 1.8 milyon Euro’yu geçmediGöztepe 75 transferin 74’ünde 1.8 milyon Euro’yu geçmedi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Terör örgütü YPG yandaşlarından Türk bayrağına hain saldırı!

Terör örgütü YPG yandaşlarından Türk bayrağına hain saldırı!

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.