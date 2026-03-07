SPOR

U19 PAF Ligi derbisinde kazanan Beşiktaş! Kartal ilk rauntun galibi

U19 PAF Ligi'nde oynanan derbide Beşiktaş U19, Galatasaray U19'u 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki karşılaşmada siyah-beyazlılara üç puanı getiren golü 31. dakikada Ahmet Sami Bircan kaydetti. Bu sonucun ardından iki takım da 38 puanda eşitlendi.

Cevdet Berker İşleyen

U19 PAF Ligi’nin 25. haftasında Beşiktaş U19 ile Galatasaray U19 karşı karşıya geldi. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan derbiyi siyah-beyazlı ekip, Ahmet Sami Bircan’ın golüyle 1-0 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

DERBİDE KAZANAN BEŞİKTAŞ

U19 PAF Ligi’nin 25. haftasında Beşiktaş U19 ile Galatasaray U19 kozlarını paylaştı. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 1-0’lık skorla kazandı.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren gol 31. dakikada Ahmet Sami Bircan’dan geldi. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca siyah-beyazlı ekip sahadan üç puanla ayrıldı.

PUANLAR EŞİTLENDİ

Bu sonucun ardından Beşiktaş U19 puanını 38’e yükseltti. Galatasaray U19 ise 38 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA RAKİPLER BELLİ

U19 PAF Ligi’nin gelecek haftasında Beşiktaş U19 deplasmanda Gençlerbirliği U19 ile karşılaşacak. Galatasaray U19 ise sahasında Başakşehir U19’u konuk edecek.

