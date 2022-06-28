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TFF'den tarihi hamle! Takımlar şimdiden kara kara düşünmeye başladı bile

28.06.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF, yeni sezonda ilginç bir değişikliğe imza attı. Takımların yaptığı transferlerden dolayı kadrolarının şişmesinden rahatsız olan Türkiye Futbol Federasyonu flaş bir karar alarak sezon boyunca takımının maçlarının yüzde 10'unda forma şansı bulamayan 23 yaş üstü futbolculara kontratlarını feshetme olanağı tanıdı. İşte detaylar...

TFF'den tarihi hamle! Takımlar şimdiden kara kara düşünmeye başladı bile

TFF'nin yeni kuralı tüm takımları tedirgin etti. Gelen kural sonrası teknik direktörlerin işi bir hayli zorlaşacak. Şimdiden kara kara düşünmeye başlayan Süper Lig takımlarının henüz nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor.

"FUTBOLCUNUN FESİH HAKKI"

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TFF internet sitesinde yayınlanan statünün "Futbolcunun Fesih Hakkı" başlıklı 28. Madde'nin 5. fıkrası şöyle: "23 yaş üstü bir profesyonel futbolcu, sezon sonunda, kulübünün oynadığı resmi müsabakaların % 10’undan daha azında görevlendirildiği takdirde sözleşmesini sportif haklı sebeple feshetme hakkına sahip olabilir. Böyle bir fesih, futbolcunun durumu ve somut olayın şartları göz önüne alınarak değerlendirilir."

EN AZ 4 MAÇTA ŞANS VERMEK ZORUNDA

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Süper Lig'de 19 takım bulunuyor. Yani bir takım 36 hafta rakipleriyle karşı karşıya gelecek. Türkiye Kupası'nda da en az 1 maç yapmak zorunda kalacak kulüplerin minimum yapacağı maç sayısı 37 olacak. Yeni çıkan kuralara göre kulüpler kadroda bulunan 23 yaş üstü bir futbolcuya en az 4 maçta şans vermezse futbolcu, kontratını feshetme şansına sahip olacak.


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