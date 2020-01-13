TFF’den "UEFA Grow" sunumu

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın futbolu yaygınlaştırma ve her kesimin futbol oynamasını amaçlayan proje, Ankara'da düzenlenen "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"nda TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber tarafından sunuldu.

Futbolun yaygınlaştırılması ve tüm gençlere spor imkanı tanınması için UEFA tarafından üye ülke federasyonlarına sağladığı bir destek programı olan "UEFA GROW" ile Avrupa futbolunun büyümesine öncülük etme ve destekleme prensibi hedefleniyor.

PROGRAMI 49 ÜYE ÜLKE FEDERASYONU YÜRÜTÜYOR

2015 yılında UEFA tarafından hayata geçirilen, 2024 vizyonu çerçevesinde geleceğin federasyonlarının, stratejik planlamanın konunun merkezinde olduğu "futbol ilgisinin yükseltilmesi", "imajın gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi", "aktif oyuna katılımın artırılması" ve "gelir kaynaklarının yükseltilmesi" başlıklarıyla gelişimlerini sağlayan program, bugüne kadar Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 49 üye ülke federasyonu tarafından yürütülüyor.

Yapılan sunumda projenin asıl hedefleri; katılım sayısını artırmak, düzenli aktiviteler sağlamak, futbol bağını erken yaşlarda güçlü kılmak, öğretmenlere eğitim desteği sağlamak, tabanı genişletmek, sportif başarıyı geliştirmek, donanımlı futbol eğitimcisi sayısını ve performansı artırmak olarak sıralandı.