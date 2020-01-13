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  4. TFF’den "UEFA Grow" sunumu

TFF’den "UEFA Grow" sunumu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.01.2020 17:01 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye'de 2020-2024 yılları arasında 81 ilde, 129 bin 600 öğrencinin futbol oynamasına imkan sağlayacak UEFA GROW projesiyle ilgili sunum yaptı.

TFF’den "UEFA Grow" sunumu

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın futbolu yaygınlaştırma ve her kesimin futbol oynamasını amaçlayan proje, Ankara'da düzenlenen "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"nda TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber tarafından sunuldu.

Futbolun yaygınlaştırılması ve tüm gençlere spor imkanı tanınması için UEFA tarafından üye ülke federasyonlarına sağladığı bir destek programı olan "UEFA GROW" ile Avrupa futbolunun büyümesine öncülük etme ve destekleme prensibi hedefleniyor.

PROGRAMI 49 ÜYE ÜLKE FEDERASYONU YÜRÜTÜYOR

2015 yılında UEFA tarafından hayata geçirilen, 2024 vizyonu çerçevesinde geleceğin federasyonlarının, stratejik planlamanın konunun merkezinde olduğu "futbol ilgisinin yükseltilmesi", "imajın gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi", "aktif oyuna katılımın artırılması" ve "gelir kaynaklarının yükseltilmesi" başlıklarıyla gelişimlerini sağlayan program, bugüne kadar Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 49 üye ülke federasyonu tarafından yürütülüyor.

Yapılan sunumda projenin asıl hedefleri; katılım sayısını artırmak, düzenli aktiviteler sağlamak, futbol bağını erken yaşlarda güçlü kılmak, öğretmenlere eğitim desteği sağlamak, tabanı genişletmek, sportif başarıyı geliştirmek, donanımlı futbol eğitimcisi sayısını ve performansı artırmak olarak sıralandı.

5 BİN 207 KULÜP, 20 BİN 35 TAKIM

Önemli verilerin yer aldığı sunumda, Türkiye'de 18 yaş altı kayıtlı sporcu sayısının 537 bin, 18 yaş üstü kayıtlı sporcu sayısının ise 95 bin 856 olduğu belirtildi. 5 bin 207 kulübün bulunduğu Türkiye'de toplam takım sayısı 20 bin 35 olarak dikkati çekerken, Pro-A ve B lisanslı 5 bin 435 antrenörün bulunduğu ifade edildi.

Okulların katılımı ile gerçekleşecek projenin Türkiye'de uygulanması için TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı başkanlığında bir organizasyon yapısının oluşturulduğu, planlamanın hazırlanıp uygulanmaya başlandığı kaydedildi.

UEFA ve TFF iş birliğiyle hayata geçirilen UEFA GROW'un stratejik paydaş ve destekçilerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve sponsorlar olarak belirlendiği anlatıldı.

1620 OKULDAN 129 BİN 600 ÖĞRENCİ PROGRAMA KATILACAK

4 yıl sonunda 81 ilde bulunan 1620 okuldan 129 bin 600 öğrencinin katılımının gerçekleşeceği projeye, 2020 ve 2021'i kapsayan birinci yılında İstanbul, Trabzon ve Rize pilot iller olarak seçilirken, ilk yıl 260 okuldan 20 bin 800 erkek ve 28 okuldan 2 bin 240 kız öğrencinin katılımı hedefleniyor.

Bu sayı 2021-2022 döneminde toplam 396 okulda 31 bin 680 öğrenci, 198 yarı zamanlı antrenör, 396 lisanslı öğretmene ulaşacak. Projeye her yıl önemli sayıda antrenör ve öğretmenler de dahil olacak. UEFA GROW sunumunda 4 yıl için bütçe toplamının 116 milyon 501 bin lira olarak planlanıyor.

Spor aracılığıyla daha sağlıklı, akademik açıdan daha başarılı ve spor kültürünü daha fazla edinmiş bireyler yetişmesine katkı sağlamayı hedefleyen UEFA GROW'un gençlere yönelik kazanımları ise teknoloji bağımlılığı, obezite, kalp vb. birçok sağlık risklerinden uzaklaşmak, toplumsal ve sınıfsal ayrımcılığını ortadan kaldırmak, alkol, madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıkların önüne geçmek, sağlıklı, 7'den 70'e sporun içinde aktif kalan nesiller yetiştirmek, sosyal yatırımın geri dönüşü ve ülke ekonomisine katkısı olarak sıralandı.

(AA)

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gençlik ve spor bakanlığı rüştü reçber "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı" tff UEFA GROW

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