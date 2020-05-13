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TFF'den yayın gelirleri hakkında yalanlama geldi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 13.05.2020 17:47 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu, yayıncı kuruluş ile aralarında çıkan iddialara yanıt verdi.

TFF'den yayın gelirleri hakkında yalanlama geldi

TFF, internet sitesinden yayıncı kuruluş ile aralarında çıkan iddialara yanıt verecek bir açıklama yayımladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Bir spor radyosu ve internet sitesinde; TFF'nin yetkisini kötüye kullanmak suretiyle yayın sözleşmesinde revize yapılarak 'Mücbir sebep' maddesinin kaldırıldığına ve yayıncı kuruluşun bundan ötürü ödemeleri yapmadığına dair asılsız ve mesnetsiz iddialar ortaya atılmıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasındaki yayın sözleşmesinde kulüplerimizi zora sokacak şekilde ve yayıncının sözleşmede yapılan değişikliğe dayanarak ödemelerini yapmamasına veya durdurmasına olanak sağlayacak herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Bu tarz art niyetli haberlere itibar edilmemelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TF2

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