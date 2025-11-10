TFF duyurdu! Eren Elmalı, İzzet Çelik ve Ege Albayrak aday kadrodan çıkarıldı

Bahis skandalı Türk futbolunda deprem etkisi yarattı. Bahis oynayan hakemlerin ardından bugün de futbolcular açıklandı. 27'si Süper Lig olmak üzere 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi. Sevk edilenler arasında Beşiktaş ve Galatasaraylı oyuncular da var.

ADAY KADRODAN ÇIKARILDILAR

TFF yaptığı açıklamada 3 ismin milli takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. TFF açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca bugünden itibaren tedbirli olarak TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilmesinin ardından, A, Ümit ve U19 Millî Takımlarımızın aday kadrolarında değişikliğe gidildi.

Buna göre A Millî Takım'dan Eren Elmalı, Ümit Millî Takım'dan İzzet Çelik ve U19 Millî Takımı'ndan Ege Albayrak, ilgili takımlarımızın aday kadrolarından çıkarıldı."

