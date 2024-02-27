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TFF duyurdu! Galatasaray'ın maç günü ve saati değişti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.02.2024 14:57
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TFF, 10 Mart Pazar günü 16.00'da oynanacağı açıklanan Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının, 8 Mart Cuma günü saat 20.00'ye alındığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig 29. hafta programında gün ve saat değişikliğine gidildi. Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, UEFA Avrupa Ligi play-off turu sonuçları neticesinde yapılan değişikliklerle daha önce 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı duyurulan Galatasaray-Çaykur Rizespor müsabakası, 8 Mart Cuma günü saat 20.00'ye alındı.

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8 Mart Cuma günü saat 20.00'de yapılacağı duyurulan İstanbulspor-Kasımpaşa maçının programı ise 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacak şekilde değiştirildi.

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