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TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı, yarın bir araya gelecek

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 19.05.2020 16:36 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, yarın saat 14.00’te video konferans aracılığıyla toplantı yapacak.

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı, yarın bir araya gelecek

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, 20 Mayıs Çarşamba günü video konferans aracılığıyla saat 14.00’te toplantı yapacak. Riva’da gerçekleşecek toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp başkanları katılacak" denildi.

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