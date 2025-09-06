TFF, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu ile işbirliği anlaşması imzaladı

TFF'nin açıklamasına göre kadın futbolu, alt yaş kategori milli takımları ve futbol gelişimi gibi pek çok alanı kapsayan iş birliği anlaşması doğrultusunda iki ülkenin futbol kültürleri ve birikimlerinin bütünleşmesiyle her iki tarafa da faydalı olacak ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada ayrıca "İmzalanan bu iş birliği anlaşmasıyla ülkemizin İtalya ile ortaklık çerçevesinde ev sahipliği yapacağı 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) ve İspanya-Fas-Portekiz ortaklığıyla düzenlenecek olan 2030 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlıklarına da karşılıklı olarak katkı sağlanması amaçlanıyor." denildi.