SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

TFF, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu ile işbirliği anlaşması imzaladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) arasında yarın oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçı öncesinde işbirliği anlaşması imzalandı.

TFF, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu ile işbirliği anlaşması imzaladı
Berker İşleyen

TFF'nin açıklamasına göre kadın futbolu, alt yaş kategori milli takımları ve futbol gelişimi gibi pek çok alanı kapsayan iş birliği anlaşması doğrultusunda iki ülkenin futbol kültürleri ve birikimlerinin bütünleşmesiyle her iki tarafa da faydalı olacak ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada ayrıca "İmzalanan bu iş birliği anlaşmasıyla ülkemizin İtalya ile ortaklık çerçevesinde ev sahipliği yapacağı 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) ve İspanya-Fas-Portekiz ortaklığıyla düzenlenecek olan 2030 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlıklarına da karşılıklı olarak katkı sağlanması amaçlanıyor." denildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe Kulübünde başkan adayı Sadettin Saran'ın listesi belli olduFenerbahçe Kulübünde başkan adayı Sadettin Saran'ın listesi belli oldu
Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçının hazırlıklarına devam ettiÜmit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçının hazırlıklarına devam etti
Anahtar Kelimeler:
tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Devler Ligi'ne günler kala G.Saray'a kötü haber! Osimhen sakatlandı

Devler Ligi'ne günler kala G.Saray'a kötü haber! Osimhen sakatlandı

Ezeli rakibe gitti! Süper Lig devinden beklenen 'KAP' geldi

Ezeli rakibe gitti! Süper Lig devinden beklenen 'KAP' geldi

40 yaşındaki Cristiano Ronaldo gençlere nazire yapıyor! Çıktığı maçta yine 2 tane attı

40 yaşındaki Cristiano Ronaldo gençlere nazire yapıyor! Çıktığı maçta yine 2 tane attı

Neymar, 231 milyonluk hesabından Hikmet Karaman'ı paylaştı! Efsane olay yeniden gündem oldu

Neymar, 231 milyonluk hesabından Hikmet Karaman'ı paylaştı! Efsane olay yeniden gündem oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.