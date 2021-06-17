TFF, Kulüpler Birliği'nin yabancı kuralı talebini reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonun yabancı kuralını resmi internet sitesinden duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de yeni sezonda yabancı futbolcuların maksimum 8 tanesi 11'de sahaya çıkabilecek.

Böylece TFF, Kulüpler Birliği'nin "14 yabancının tamamı maç kadrosunda olsun" talebini reddetmiş oldu.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

Futbolda 2021-2022 sezonu 1. Transfer ve Tescil dönemi yarın başlayacak. Yeni sezonda TFF Yönetim Kurulu'nun kararı ile profesyonel liglerde ilan edilen takım sayıları ve yürürlüğe giren hususlar şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre transfer ve tescil dönemleri şu şekilde gerçekleşecek:

Transfer ve Tescil Dönemi: 17 Haziran 2021 - 8 Eylül 2021

Transfer ve Tescil Dönemi: 12 Ocak 2022 - 8 Şubat 2022



TFF Yönetim Kurulu tarafından verilen karara göre; 2021-2022 sezonunda profesyonel liglerdeki takım sayıları ile terfi ve tenzil sayıları şöyle: