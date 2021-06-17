TFF, Kulüpler Birliği'nin yabancı kuralı talebini reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonun yabancı kuralını resmi internet sitesinden duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de yeni sezonda yabancı futbolcuların maksimum 8 tanesi 11'de sahaya çıkabilecek.
Böylece TFF, Kulüpler Birliği'nin "14 yabancının tamamı maç kadrosunda olsun" talebini reddetmiş oldu.
İşte TFF'den yapılan açıklama;
Futbolda 2021-2022 sezonu 1. Transfer ve Tescil dönemi yarın başlayacak. Yeni sezonda TFF Yönetim Kurulu'nun kararı ile profesyonel liglerde ilan edilen takım sayıları ve yürürlüğe giren hususlar şöyle:
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre transfer ve tescil dönemleri şu şekilde gerçekleşecek:
TFF Yönetim Kurulu tarafından verilen karara göre; 2021-2022 sezonunda profesyonel liglerdeki takım sayıları ile terfi ve tenzil sayıları şöyle:
Süper Lig: 20 Takım (4 takım TFF 1. Lige düşecek)
TFF 1. Lig: 19 Takım (3 takım Süper Lig'e yükselecek, 4 takım TFF 2. Lige düşecek)
TFF 2. Lig: 39 takım (2 Grup) (Toplam 3 takım TFF 1. Lige yükselecek, toplam 8 takım TFF 3. Lige düşecek)
2021-2022 futbol sezonunda uygulanmak üzere, 1. Transfer ve Tescil dönemi ile birlikte geçerli olacak Süper Lig ve TFF 1. Lig futbolcu uygunluğu şu şekilde olacak;
Süper Lig: Süper Lig kulüpleri 2021-2022 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecek. Bu futbolculardan en fazla 8 futbolcuya aynı anda sahada yer alabilecek.
Kulüplerin 2021-2022 sezonunda resmi müsabakalara iştirak edecek Federasyona ibraz etmek zorunda olduğu futbolcularının A Takım Listesi sayıları şöyle:
Süper Lig: En fazla 28 futbolcu (En az 14 futbolcunun Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur)
TFF 1. Lig: En fazla 28 futbolcu (En az 20 futbolcunun Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur)
TFF 2. Lig: En fazla 25 futbolcu
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