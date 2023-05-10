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TFF'nin 'Omuz Omuza' kampanyası için gösteri maçı gerçekleşti

10.05.2023 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşanılan deprem felaketi sonrası ligden çekilen Hatayspor’un gelecek sezon maçlarını oynayacağı Mersin Stadyumu’nda futbolcular, sanatçılar ve depremzede çocukların katılımıyla ’TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı’ oynandı.

TFF'nin 'Omuz Omuza' kampanyası için gösteri maçı gerçekleşti

Deprem felaketi sebebiyle ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor’un gelecek sezon maçlarını oynayacağı Mersin Stadyumu, ’TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı’ organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Binlerce futbolsever, futbolcular, sanatçılar ve depremzede çocukların katılımı ile saat 18.00’da başlayan anlamlı karşılaşmanın biletlerinden ücret alınmazken, stada gelen her seyirci için TFF depremzedelere 50 TL bağış yapacak. Düzenlenen yardım organizasyonunda teknik direktörler Volkan Demirel (Hatayspor) ve Montella (Adana Demirspor), FIFA kokartlı eski hakem olarak Cüneyt Çakır, eski futbolculardan Hamit Altıntop, Hakan Ünsal, Faruk Atalay, Ibrahima Yattara, Altan Aksoy, Saffet Akyüz, Sabri Sarıoğlu, Volkan Arslan, Oğuz Çetin, Uğur İnceman, Orhan Şam, Gökhan İnler, Henry Onyekuru, Youness Belhanda, Erce Kardeşler, Ali Yıldız, Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Burak Bekaroğlu, Bertuğ Yıldırım ile sanat dünyasından Alişan ve Ferhat Göçer yer aldı.

Renkli görüntülere sahne olan maçı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da tribünden izledi. Maç sonunda şarkıcı Alişan kısa bir konser verirken, Bakan Nebati ve Başkan Büyükekşi 2 takım oyuncularına da madalya ve kupa verdi.

Burada konuşan Bakan Nebati, bugün Mersin’de çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını vurgulayarak, "Harika bir maç oldu. Hem maç izledik hem keyif aldık. Aynı zamanda deprem bölgesindeki kardeşlerimizin bir nebzede olsa nefes almasını sağladık. Bu anlamda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Buraya gelen her bir kardeşimiz için federasyon adına 50 lira yardım yapmış oluyorlar. Bugün sadece burada futbol oynanmadı, aynı zamanda maddi destekte bulunmakta bize büyük bir güç verdi. Bu stadyum inşallah Hatayspor’a bir yıl boyunca ev sahipliği yapacak, biz onlara ev sahipliği yapacağız. Yeni Mersinidmanyurdu’nun da inşallah 2. Lig’e çıkmasını kutlayacağız. Kentimizin takımının en kısa sürede Süper Lig’de büyük bir başarı elde edeceğini umut ediyorum" dedi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, "Hatayspor inşallah önümüzdeki yıl burada çok güzel bir sezon geçirir. Biz özellikle Erdemli’de Hatayspor için bir yerde yapıyoruz. İnşallah oraya bir antrenman sahası içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de bütün herkesin ilk günden beri yanlarında olduğunu belirterek, "Buradaki çocuklarımızı mutlu etmek için buradayız. İnşallah seneye maçlarımızı burada oynayacağız. Mersin halkının bu desteğini her zaman bekliyoruz. Bugün için emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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