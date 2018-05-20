TFF'nin sakat dediği Enes Ünal, Real Madrid'e karşı oynadı!

İspanya La Liga'nın son haftasında Villarreal, sahasında Real Madrid'i konuk etti. Real Madrid, 2-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. Real Madrid'in gollerini 11. dakikada Gareth Bale ve 32. dakikada Cristiano Ronaldo atarken Villarreal'in gollerini 70. dakikada Martinez ve 85. dakikada Castillejo kaydetti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sakatlığı nedeniyle Milli Takım kadrosuna alınmadı açıklamasını yaptığı Enes Ünal, Real Madrid karşısına ilk 11'de başlarken 68 dakika sahada kaldı. (SPORX)
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