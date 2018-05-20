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TFF'nin sakat dediği Enes Ünal, Real Madrid'e karşı oynadı!

İSPANYA HABERLERİ  | 20.05.2018 10:31 | Son Güncelleme

Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'a alınmadığı açıklanan Enes Ünal, Villarreal'in Real Madrid ile 2-2 berabere kaldığı maçta 68 dakika sahada kaldı.

TFF'nin sakat dediği Enes Ünal, Real Madrid'e karşı oynadı!

İspanya La Liga'nın son haftasında Villarreal, sahasında Real Madrid'i konuk etti. Real Madrid, 2-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. Real Madrid'in gollerini 11. dakikada Gareth Bale ve 32. dakikada Cristiano Ronaldo atarken Villarreal'in gollerini 70. dakikada Martinez ve 85. dakikada Castillejo kaydetti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sakatlığı nedeniyle Milli Takım kadrosuna alınmadı açıklamasını yaptığı Enes Ünal, Real Madrid karşısına ilk 11'de başlarken 68 dakika sahada kaldı. (SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
tff İspanya real madrid villarreal

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
TFF(TÜPÇÜ FELAKET FEDERASYONU) BEŞ PARA ETMEZ BİRİNİ FEDERASYON BAŞINA GETİRMİŞLER HÜKÜMETİN EMİR ERİ
TFF zaten itibarsız bir kurum şaşırmadık
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