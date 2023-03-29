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TFF'nin verdiği karara Eskişehirspor isyan ediyor! Bodrumspor maçı olaylı bitti...

29.03.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehirspor U19 takımı, son hafta Bodrumspor deplasmanında 4 puan önde ve play-off'u garantilemiş şekilde gitti. TFF'nin maçtan önce Bodrumspor'un silinen 1 puanını geri verdiği ve durumu Eskişehirspor'a bildirmediği iddia edildi. Durumdan habersiz olan Eskişehirspor, Bodrumspor karşısına play-off'u cepte görerek rotasyonlu bir şekilde çıktı ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Bu skorun ardından play-off'a Bodrumspor kaldı.

TFF'nin verdiği karara Eskişehirspor isyan ediyor! Bodrumspor maçı olaylı bitti...

Yaklaşık 1.5 ay önce Bodrumspor ile Eyüpspor (U19) karşı karşıya gelmiş ve Bodrum temsilcisi, yeni transferini statüye aykırı şekilde oynattığı için TFF’den hükmen mağlubiyet cezası almıştı. Normal süresinin berabere bittiği maçtan 3-0 hükmen mağlup ayrılan Bodrumspor, TFF'ye itirazda bulunmuştu. TFF, yapılan itirazı Eskişehirspor maçının hemen öncesinde kabul ederek Bodrum temsilcisine 1 puanını geri verdi.

"TFF, NEDEN BİZE BİLGİ VERMEDİ?"

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Eskişehirspor U19 Antrenörü Ufuk Cıbırlar: ”Bodrumspor’a yaklaşık 1,5 ay önceki itiraz sonucunda 1 puan veriliyor ve bu bize bildirilmiyor. Neden TFF bize bilgi vermedi? Bodrumspor’a 10-0’da yenilsek Play-Off’a kalıyorduk. Hem bu sebeple hem de oynayacağımız maçları düşünerek kart problemi yaşamamak için ciddi bir rotasyon yaptık. Hatta maçtan 2 gün önce Bodrum’a giderek bir nevi takımı ödüllendirdik Play-Off’a kaldık diye. Olacak iş değil. Sezon boyunca sahada verdiğimiz mücadeleyi döktüğümüz alın terini maalesef masada kaybettik. Varsın yenilen haklar bizim olsun, yapılan haksızlıklara bir şampiyonluk borcumuz olsun. Futbolcularım hayal kırıklığı yaşıyor. İl dışında olanlar memleketlerine geri döndü. TFF burada nasıl bir yıkım oluşturduğunu bilsin. Biz Play-Off’a hazırlanan bir ekiptik. Türlü sorunlar yaşadık. Bu kulübün altyapısını da ayakta tutmak için çabalıyoruz çok yazık” dedi.


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