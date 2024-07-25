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TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu meğer Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için talimat vermiş!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.07.2024 18:34
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TFF'de yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Kulüpler Birliği'ne yeniden başkan seçilen Ali Koç için çalışanlarına bir talimat geldi. İşte detaylar...

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu meğer Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için talimat vermiş!

Mehmet Büyükekşi'yi 5 oy farkla mağlup ederek TFF'nin yeni başkanı olan İbrahim Hacıosmanoğlu çalışmalarına ara vermeden başlarken, Fenerbahçe'ye karşı attığı ılımlı adımlarla dikkat çekiyor.

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Ali Koç'un yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçilmesi sonrası da Hacıosmanoğlu'ndan flaş bir hamle geldi.

ÇALIŞANLARA TALİMAT VERDİ

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İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ali Koç'a tebrik mesajı yayınlanması için TFF çalışanlarına talimat verdiği öğrenildi.

İLK MESAJ TFF'DEN

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Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Ali Koç'a ilk tebrik mesajı TFF'den geldi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı'nın bugün gerçekleştirilen toplantısında, yeniden Başkanlığa seçilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'u tebrik eder, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı Başkanlığı görevinde başarılar dileriz.

Türkiye Futbol Federasyonu"

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