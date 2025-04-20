TFF'nin yeni yabancı kuralı Fenerbahçe'yi vurdu! En az 5 oyuncuyla yollar ayrılıyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: TFF'nin yeni yabancı kuralı sonrası Fenerbahçe'de takımdan ayrılması kesinleşen oyuncular belli oldu. Yabancı oyuncular konusunda faydalı isimlere yer vermek isteyen sarı-lacivertlilerde ayrılacak isimler ortaya çıktı.

TAKIMDAN GİDECEK İSİMLER BELLİ OLDU

TFF'nin yeni yabancı kuralı sonrası Fenerbahçe'den ayrılması kesinleşen oyuncular belli oldu. Bu isimlerin; Miha Zajc, Lincoln Henrique, Rodrigo Becao, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko olduğu belirtildi.

TFF'NİN YENİ YABANCI KURALI

Kulüpler kadroda en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek.

2025-2026 sezonunda 14 futbolcudan en az ikisinin 1 Ocak 2003 veya sonraki tarihte doğmuş zorunlu olacak.

2026-2027 sezonundaysa 14 yabancı futbolcunun en az dördünün 1 Ocak 2004 veya sonraki tarihte doğmuş olması zorunlu olacak.

Ayrıca kadrodaki yabancı futbolculara ilaveten 2023-2024 sezonunda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan bir futbolcu da 28 kişilik A takım listesine yazılabilecek.

1 Ocak 2005 veya sonraki tarihte doğmuş ve Türkiye A Milli takımında oynamaya uygun futbolcularsa A takım listesine yazma zorunluluğu olmaksızın müsabakalarda oynatılabilecek.