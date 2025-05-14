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TFF'nin yeni yabancı kuralı ne oldu? Resmi açıklama geldi... Kuralda revizeye gidildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolcu uygunluğu talimatnamesini revize etti. Yapılan revize kapsamında yabancı futbolcu kontenjanıyla ilgili kuralda değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklik sonrası 'TFF'nin yeni yabancı kuralı ne oldu?' sorusu merak edildi. İşte detaylar...

TFF'nin yeni yabancı kuralı ne oldu? Resmi açıklama geldi... Kuralda revizeye gidildi
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye Futbol Federasyonu 18 Nisan'da yaptığı açıklamada Süper Lig'de A takım listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 12'si için yaş kriteri aranmadığını, 2025-2026 sezonu için en az 2 oyuncunun 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olma zorunluluğu bulunduğunu kaydetmişti. TFF, 2026-2027 sezonu için ise 14 yabancı oyuncunun en az 4'ünün 1 Ocak 2004 veya sonrasında doğmuş olması zorunluluğunun bulunduğunu açıklamıştı.

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TFF YABANCI KURALI DEĞİŞİKLİĞİNİ DUYURDU

TFF, bugün yaptığı açıklamada ise 2025-2026 sezonu öncesinde A takım listesine yazılmış 2003 yılı içinde doğan yabancı uyruklu futbolcular ile 1 sezondan fazla sözleşme imzalanması halinde, bu oyuncuların 2 sezon boyunca bu kurala tabi olarak A takım listesine yazılabileceğini duyurdu.

TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar uyarınca 2025-2026 Sezonu Trendyol Süper Lig Futbolcu Uygunluğu revize edilmiştir. 2025-2026 sezonunda sözleşme yapmış ve A Takım Listesine yazılmış 2003 yılı içerisinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcular ile 1 sezondan fazla süreli sözleşme imzalanması halinde bu futbolcular 2 sezon boyunca bu kurala tabi olarak A Takım Listesine yazılabilirler"

Yeni kuralın detayları şu şekilde:

Kulüpler, A Takım Listesine en fazla 14 yabancı futbolcu yazabilecek.

Bu 14 yabancının 12'si için yaş sınırı olmayacak.

En az 2'si ise 1 Ocak 2003 veya daha sonra doğmuş olmalı.

2026–27 sezonunda bu şart değişecek: en az 4 yabancı, 1 Ocak 2004 veya sonrası doğumlu olacak.

KURAL BİRİNCİ LİG EKİPLERİ İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK

Federasyon, revize edilen kuralın Trendyol 1. Lig ekipleri için de geçerli olduğunu açıkladı.

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tff türkiye futbol federasyonu yabancı kuralı
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