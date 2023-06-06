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TFF resmen açıkladı! 2023-2024 sezonu yaz ve kış transfer dönemi tarihileri belli oldu

06.06.2023 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada yaz transfer döneminin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp 15 Eylül 2023 tarihinde, kış transfer döneminin ise 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ereceği duyuruldu. İşte detaylar...

TFF resmen açıkladı! 2023-2024 sezonu yaz ve kış transfer dönemi tarihileri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada yaz transfer dönemi tarihleri resmen açıklandı. TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir. Buna göre; 2023-2024 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

EN FAZLA 8 YABANCI SAHADA OLABİLECEK

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023-24 sezonunda geçerli olacak yabancı kuralını da daha önce duyurmuştu. Yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda sahada en fazla 8 yabancı, A Takım listesine ise en fazla 14 yabancı futbolcu bulunabileceğini belirtilmişti.

Buna göre, 2023-2024 sezonunda Süper Lig ekipleri sahada en fazla 8 yabancı oyuncuya yer verebilecek. A takım kadrosunda ise en fazla 14 yabancı oyuncu olacak.

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