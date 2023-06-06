TFF resmen açıkladı! 2023-2024 sezonu yaz ve kış transfer dönemi tarihileri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada yaz transfer dönemi tarihleri resmen açıklandı. TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir. Buna göre; 2023-2024 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

EN FAZLA 8 YABANCI SAHADA OLABİLECEK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023-24 sezonunda geçerli olacak yabancı kuralını da daha önce duyurmuştu. Yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda sahada en fazla 8 yabancı, A Takım listesine ise en fazla 14 yabancı futbolcu bulunabileceğini belirtilmişti.

Buna göre, 2023-2024 sezonunda Süper Lig ekipleri sahada en fazla 8 yabancı oyuncuya yer verebilecek. A takım kadrosunda ise en fazla 14 yabancı oyuncu olacak.



