TFF resmen açıkladı! Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın cezası belli oldu

TFF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe, Galatasaray, ikas Eyüpspor, Bellona Kayserispor, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor'un çeşitli miktarlarda para cezasına çarptırıldığı açıklandı

ARDA TURAN'IN CEZASI BELLİ OLDU

Kurul, ikas Eyüpspor-Fenerbahçe maçında ev sahibe ekibe çirkin ve kötü tezahürattan 300 bin lira, sarı-lacivertli takıma ise aynı maddeden 570 bin lira ceza verdiğini açıklarken ev sahibi ekibe çeşitli maddelerden 130 bin 500 lira, teknik direktör Arda Turan'a da 1 maçtan men ve 58 bin 500 lira ceza verildiğini duyurdu.

GALATASARAY'A 468 BİN LİRA CEZA

Disiplin Kurulu, Bellona Kayserispor-Galatasaray maçında ev sahibi ekibe farklı maddelerden toplamda 853 bin 500 lira ceza verildiğini bildirirken konuk Galatasaray'a da saha olaylarının yanı sıra çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 468 bin lira ceza kestiğini açıkladı.

Atakaş Hatayspor'a 47 bin 250 lira, Adana Demirspor'a da 300 bin lira ceza kesildiğini duyuran PFDK, Hatayspor forması giyen Cengiz Demir'in "ciddi faulü" sebebiyle 3 maçtan men edildiğini, Trabzonspor Antrenörü Gökhan Kandemir'in de sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 58 bin 500 lira para cezasıyla cezalandırıldığını belirtti.