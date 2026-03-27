TFF resmen açıkladı! İşte İstanbul'un üç devinin zorlu fikstürü

SON DAKİKA: Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) önümüzdeki ayın fikstürünü açıklamasıyla birlikte İstanbul'un 3 devinin de maç günleri ve saatleri de netleşti. İşte 3 takımımızın lig ve Türkiye Kupası maçlarının fikstürü...

Burak Kavuncu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Süper Lig'de 29, 30 ve 31. haftanın maç programı açıklamasının ardından Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının fikstürü de belli oldu.

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU!

Galatasaray'ın açıklanan fikstürü:

4 Nisan Cumartesi
20.00 | Trabzonspor - Galatasaray

8 Nisan Çarşamba
20.00 | Göztepe - Galatasaray

12 Nisan Pazar
20.00 | Galatasaray - Kocaelispor

18 Nisan Cumartesi
20.00 | Gençlerbirliği - Galatasaray

22 Nisan Çarşamba (ZTK)
20.30 | Galatasaray - Gençlerbirliği

26 Nisan Pazar
20.00 | Galatasaray - Fenerbahçe

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI!

Fenerbahçe'nin açıklanan fikstürü:

5 Nisan Pazar
20.00 | Fenerbahçe - Beşiktaş

11 Nisan Cumartesi
20.00 | Kayserispor - Fenerbahçe

17 Nisan Cuma
20.00 | Fenerbahçe - Rizespor

21 Nisan Salı (ZTK)
20.30 | Konyaspor - Fenerbahçe

26 Nisan Pazar
20.00 | Galatasaray - Fenerbahçe

TFF BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜNÜ DUYURDU!

Beşiktaş'ın açıklanan fikstürü:

5 Nisan Pazar
20.00 | Fenerbahçe - Beşiktaş

10 Nisan Cuma
20.00 | Beşiktaş - Antalyaspor

19 Nisan Pazar
17.00 | Samsunspor - Beşiktaş

23 Nisan Perşembe (ZTK)
20.45 | Beşiktaş - Alanyaspor

27 Nisan Pazartesi
20.00 | Beşiktaş - Karagümrük

TÜRKİYE KUPASI'NDA PROGRAM AÇIKLANDI!

Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı.

