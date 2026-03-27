TFF resmen açıkladı! İşte İstanbul'un üç devinin zorlu fikstürü

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Süper Lig'de 29, 30 ve 31. haftanın maç programı açıklamasının ardından Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının fikstürü de belli oldu.

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU!

Galatasaray'ın açıklanan fikstürü:

4 Nisan Cumartesi

20.00 | Trabzonspor - Galatasaray

8 Nisan Çarşamba

20.00 | Göztepe - Galatasaray

12 Nisan Pazar

20.00 | Galatasaray - Kocaelispor

18 Nisan Cumartesi

20.00 | Gençlerbirliği - Galatasaray

22 Nisan Çarşamba (ZTK)

20.30 | Galatasaray - Gençlerbirliği

26 Nisan Pazar

20.00 | Galatasaray - Fenerbahçe

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI!

Fenerbahçe'nin açıklanan fikstürü:

5 Nisan Pazar

20.00 | Fenerbahçe - Beşiktaş

11 Nisan Cumartesi

20.00 | Kayserispor - Fenerbahçe

17 Nisan Cuma

20.00 | Fenerbahçe - Rizespor

21 Nisan Salı (ZTK)

20.30 | Konyaspor - Fenerbahçe

TFF BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜNÜ DUYURDU!

Beşiktaş'ın açıklanan fikstürü:

10 Nisan Cuma

20.00 | Beşiktaş - Antalyaspor

19 Nisan Pazar

17.00 | Samsunspor - Beşiktaş

23 Nisan Perşembe (ZTK)

20.45 | Beşiktaş - Alanyaspor

27 Nisan Pazartesi

20.00 | Beşiktaş - Karagümrük

TÜRKİYE KUPASI'NDA PROGRAM AÇIKLANDI!

Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı.