TFF resmen açıkladı! İşte İstanbul'un üç devinin zorlu fikstürü

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Süper Lig'de 29, 30 ve 31. haftanın maç programı açıklamasının ardından Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının fikstürü de belli oldu.
Galatasaray'ın açıklanan fikstürü:
4 Nisan Cumartesi
20.00 | Trabzonspor - Galatasaray
8 Nisan Çarşamba
20.00 | Göztepe - Galatasaray
12 Nisan Pazar
20.00 | Galatasaray - Kocaelispor
18 Nisan Cumartesi
20.00 | Gençlerbirliği - Galatasaray
22 Nisan Çarşamba (ZTK)
20.30 | Galatasaray - Gençlerbirliği
26 Nisan Pazar
20.00 | Galatasaray - Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin açıklanan fikstürü:
5 Nisan Pazar
20.00 | Fenerbahçe - Beşiktaş
11 Nisan Cumartesi
20.00 | Kayserispor - Fenerbahçe
17 Nisan Cuma
20.00 | Fenerbahçe - Rizespor
21 Nisan Salı (ZTK)
20.30 | Konyaspor - Fenerbahçe
Beşiktaş'ın açıklanan fikstürü:
5 Nisan Pazar
20.00 | Fenerbahçe - Beşiktaş
10 Nisan Cuma
20.00 | Beşiktaş - Antalyaspor
19 Nisan Pazar
17.00 | Samsunspor - Beşiktaş
23 Nisan Perşembe (ZTK)
20.45 | Beşiktaş - Alanyaspor
27 Nisan Pazartesi
20.00 | Beşiktaş - Karagümrük
Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı.
