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  4. TFF resmen açıkladı! O maçlar artık YouTube'dan ücretsiz olarak yayınlanacak

TFF resmen açıkladı! O maçlar artık YouTube'dan ücretsiz olarak yayınlanacak

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.03.2024 10:48
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 2. lig ve 3. ligden her hafta 10 maçın TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacağı açıklandı. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 2. Lig ve TFF 3. Lig'den her hafta 10 maçın TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacağını açıkladı.

"10 MAÇA ÇIKARILDI"

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TFF'den yapılan açıklamada, ''TFF YouTube kanalından yapılan test yayınlarının başarılı olması sonucu her hafta TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den birer maç olarak canlı yayınlanan maç sayısı, TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile 10'a çıkartıldı.'' ifadeleri kullanıldı.

YAYINLANACAK OLAN MÜSABAKALARIN LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE:

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16 MART 2024 CUMARTESİ

TFF 3. Lig 1. Grup
14.00 52 Orduspor FK - Edirnespor

TFF 3. Lig 2. Grup
14.00 Kemerkent Bulvarspor - TPAO Batman Petrol Spor A.Ş.

TFF 3. Lig 3. Grup
14.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş. - Darıca Gençlerbirliği A.Ş.

TFF 3. Lig 4. Grup
14.00 İDAŞ Çatalcaspor - Orduspor 1967 A.Ş.

17 MART 2024 PAZAR

TFF 2. Lig Beyaz Grup
14.00 Zonguldak Kömürspor A.Ş. - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup
14.00 Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü - Düzce Cam Düzcespor
14.00 Etimesgut Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler

TFF 3. Lig 2. Grup
14.00 Amber Çay Eynesil Belediye Spor - Amasyaspor Futbol Kulübü

TFF 3. Lig 3. Grup
14.00 Karaköprü Belediye Spor - Belediye Kütahyaspor

TFF 3. Lig 4. Grup
14.00 Tokat Belediye Plevne Spor - Sebat Gençlik Spor

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