TFF resmen açıkladı! Samet Akaydin'e 'tükürme' nedeniyle sevk! Trezeguet: 'İyi ki o an görmedim!'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, 29 yaşındaki savunma oyuncusunun Trabzonspor karşılaşmasında "tükürmesi" nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Sevk raporunda şu ifadeler yer aldı:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu SAMET AKAYDİN’in 18.05.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “tükürmesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.05.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

"GÖRMEDİĞİM İÇİN ŞANSLIYIM"

Öte yandan olayın içinde yer alan Trabzonsporlu futbolcu Mahmoud Trezeguet'den açıklama geldi. Mısırlı futbolcu, "Yaşananlardan dolayı üzgünüm. Yaşandığı sırada görmedim ve o an görmediğim için şanslıyım. Kötü hissettim görünce. Daha fazla da bir şey söylemek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

