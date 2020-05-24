TFF Sağlık Kurulu, Süper Lig takım doktorları ile online toplantı yaptı

TFF Sağlık Kurulu, Süper Lig takım doktorları ile online bir toplantı gerçekleştirdi. TFF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer'in açılış konuşması ile başlayan toplantıda TFF Sağlık Kurulu ve UEFA Sağlık Komitesi üyesi Prof. Dr. Mete Düren, UEFA'nın yaklaşımları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Toplantı Sağlık Kurulu tarafından "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" süreci hakkında yapılan detaylı bilgilendirmelerin ardından kulüp doktorlarımızla karşılıklı görüş alışverişlerinin paylaşılması ile sona erdi.
(İHA)
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