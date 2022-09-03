SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor
  4. TFF saldırısını düzenleyen zanlılardan şoke eden ifade: "Alkollüydük, eşeklik ettik!"

TFF saldırısını düzenleyen zanlılardan şoke eden ifade: "Alkollüydük, eşeklik ettik!"

03.09.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırının zanlılarının emniyet ifadeleri ortaya çıktı. Zanlılardan C.U, "Tam hatırlamadığım bir saatte tek başıma olduğum sırada alkolün de vermiş olduğu etkiyle, bir anlık gafletle üzerimde taşıdığım ruhsatsız tabancamla herhangi bir hedef gözetmeksizin havaya doğru yaklaşık 10 el ateş açtım." dedi.

TFF saldırısını düzenleyen zanlılardan şoke eden ifade: "Alkollüydük, eşeklik ettik!"

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırının zanlılarının emniyet ifadelerindeki detaylar ortaya çıktı.

Şüphelilerden C.U, emniyette verdiği ifadede, olay günü şüpheli O.G. ile alkol alarak Riva'daki "Yüzen Ev" diye tabir edilen yere gittiklerini, daha sonra O.G'nin işi olduğunu belirterek yanından ayrıldığını söyledi.

C.U, "Tam hatırlamadığım bir saatte tek başıma olduğum sırada alkolün de vermiş olduğu etkiyle, bir anlık gafletle üzerimde taşıdığım ruhsatsız tabancamla herhangi bir hedef gözetmeksizin havaya doğru yaklaşık 10 el ateş açtım." dedi.

thumbs_b_c_006744127bd38ad3ef6f9bb3ed7bc527

Bu olaydan yaklaşık yarım saat sonra O.G'nin yanına geldiğini ifade eden C.U, "Kendisine alkolün vermiş olduğu etkiyle havaya ateş açtığımı söyledim. Ateş ettiğimi alkolün etkisinin geçmeye başlamasının ardından hatırladım. Daha sonra O.G. ile eve geçtik. Olayda kullandığım tabanca ile evde bulunan diğer tabancayı saklaması için O.G'ye verdim. Kendisinin bu tabancaları nereye koyduğu hakkında bilgim yoktur." şeklinde konuştu.

C.U, evde yemek yerken Emre adlı arkadaşının geldiğini belirterek, o sırada televizyonda olayı gördüğünü savundu.

Şüpheli C.U, ifadesine şöyle devam etti:

"Olayın benim ateş açmamdan kaynaklı olup olmadığını öğrenmek için Emre ile Yüzen Ev'e gittik. Olayın benden dolayı gerçekleştiğini orada öğrendim. Ardından yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için teslim oldum. Herhangi bir kastım yoktur. Tamamen alkolün etkisiydi. Talihsiz bir olaydı. İçeride o esnada toplantı yapıldığını bilmiyordum. Yaşanan olaydan ötürü pişmanım."

"HABERLERİ TELEVİZYONDA GÖRDÜM"

thumbs_b_c_1cfb09b4ab4929a6590146623d8772cf

Diğer şüpheli O.G. ise ifadesinde, olay günü C.U. ile alkol alarak Yüzen Ev'e gittiklerini, kendisinin yakındaki bir restorandan buz aldıktan sonra geri döndüğünü anlattı.
Bir süre daha alkol aldıktan sonra C.U'yla beraber eve döndüklerini kaydeden O.G, TFF'ye silahlı saldırı haberlerini televizyonda gördüğünü öne sürdü.

Yakın çevresinden arkadaşlarının kendisini aradığını ifade eden O.G, "Herhangi bir şekilde alakam olmadığını söyledim. Bu konuşmaların üstüne İ.A'yı arayarak kendisine TFF'de ne olduğunu sorudum. Olay günü çalışmadığını ve olaydan haberi olmadığını söylemesi üzerine telefon görüşmesine son verdik." dedi.

Şüpheli O.G, ilerleyen dakikalarda H.Ç'nin kendisini arayarak, "Kurşunlama olayını siz mi gerçekleştirdiniz? Yönetim kurulunun olduğu yere kurşun gelmiş. Olay bayağı ciddi. Senin haberin var mı?" diye sorduğunu, kendisinin de haberi olmadığını ve öğrendiği takdirde haber vereceğini söylediğini anlattı.

O.G, evde oturdukları sırada C.U'nun kendisine siyah çarşafa sarılı bir şey getirerek, "Ben bugün bir eşeklik yaptım. Bir hataya düştüm. Bunu al, bir yere koy. Senden istediğimde bana getirirsin" dediğini ifade etti.

"EVİN ARKASINDAKİ BAHÇEYE SİLAHLARI ATTIM"

2022_09_tff2

Arkadaşının verdiği çarşafı içine bakmadan aldığını ve evlerinin arkasındaki bahçeye attığını belirten O.G, et almak için ayrıldığı eve döndüğünde polislerin kendisini yakaladığını söyledi.

Şüpheli H.Ç. ise Beykoz Riva'daki TFF Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde resepsiyon görevlisi olarak çalıştığını, görev yaptığı yer ile yönetim kurulunun bulunduğu bina arasında biraz mesafe olduğunu anlattı.

İş yerine gittikten yaklaşık iki saat sonra bulundukları binada bağrışmalar olduğunu söyleyen H.Ç, nedenini sorduğunda, yönetim binasına ateş edildiğini öğrendiğini ifade etti.

Olayı öğrenir öğrenmez Emre adlı arkadaşını arayıp ateşin nereden geldiğini sorduğunu ve öğrenince şüpheli O.G'yi aradığını kaydeden H.Ç, "Ona 'Siz mi ateş açtınız?' diye sordum. O.G. müsait olmadığını belirterek telefonu kapattı. 5 dakika sonra beni arayarak, 'Federasyon binasına ait, Yüzen Ev'i gören bir kamera var mı?' diye sordu. Kendisine kameraların orayı görüp görmediğini bilmediğimi söyledim. Şüpheli daha sonra 'Peki bilen arkadaşın var mı?' diye sorunca ben de bilmediğimi söyleyerek telefonu kapadım." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Resmen açıklandı! İşte Balotelli'nin yeni takımıResmen açıklandı! İşte Balotelli'nin yeni takımı
Ronaldo iddiası! ''Çıldırırsınız...''Ronaldo iddiası! ''Çıldırırsınız...''
"Senin benimle derdin var!" Canlı yayında büyük tartışma!"Senin benimle derdin var!" Canlı yayında büyük tartışma!
Anahtar Kelimeler:
saldırı tff erhan türkiye futbol federasyonu erden iyet da,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Bugün indirim salı günü zam! Akaryakıtta kafaları karıştıran hesap! Benzin, motorin, LPG…

SON DAKİKA | Bugün indirim salı günü zam! Akaryakıtta kafaları karıştıran hesap! Benzin, motorin, LPG…

43 ilin geçiş güzergahına EGEDES yerleştirildi

43 ilin geçiş güzergahına EGEDES yerleştirildi

Arda Güler'e büyük gurur! Bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak...

Arda Güler'e büyük gurur! Bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak...

Fenerbahçe'den 'çilek' transferi! Taraftar şimdiden moda girdi...

Fenerbahçe'den 'çilek' transferi! Taraftar şimdiden moda girdi...

Önce TFF sonra Galatasaray! Silahlı saldırı...

Önce TFF sonra Galatasaray! Silahlı saldırı...

Arda Kardeşler yine gündem oldu! Fenerbahçe ve Valencia...

Arda Kardeşler yine gündem oldu! Fenerbahçe ve Valencia...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.