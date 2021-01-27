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TFF Süper Kupa maçından notlar

27.01.2021 21:03 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, son yapılan lig maçının 11'ini korudu

İSTANBUL (AA) - TFF Süper Kupa maçında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ligde son oynanan müsabakanın 11'inde değişiklik yapmadı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maça bordo-mavili ekip Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon Rodrigues Xavier, Flavio Medeiros, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban ve Jorge Djaniny ilk 11'i ile çıktı.

Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Kamil Ahmet Çörekçi, Lewis Baker, Yusuf Sarı, Safa Kınalı ile Benik Afobe yer aldı.

Abdullah Avcı, Süper Lig'de son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçının 11'inde değişikliğe gitmedi.

- Kar yağışı etkili oldu

Müsabakanın başında kar yağışı etkili oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın başladığı sıralarda hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçüldü. Stada yapılan yeni rüzgar bariyerleri sayesinde rüzgarın etkisinin kırıldığı görüldü.

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