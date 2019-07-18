TFF Süper Kupa organizasyon toplantısı yapıldı

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıya Galatasaray ve Akhisarspor kulüplerinin temsilcileri, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve TFF yetkilileri katıldı.

Toplantıda TFF Süper Kupa’nın bilet fiyatları Kale arkaları tribünleri (Kuzey ve Güney tribünleri) için 50 TL, Maraton ve Kapalı tribünleri için 100 TL olarak belirlendi.

Bilet satışı önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısının ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, Spor Toto Akhisar Stadyumu ve Ankara Eryaman Stadyumu gişeleri ile internet sitesi üzerinden E-Bilet sistemiyle yapılacak. Maç günü gişelerden bilet satışı olmayacak.

TFF Süper Kupa müsabakasındaki tribün dağılımı ise şu şekilde:

Galatasaray: Maraton ve Güney Kale Arkası Tribünleri

Akhisarspor: Kapalı ve Kuzey Kale Arkası Tribünleri

TFF Süper Kupa 2019’u stadyumda seyretmek isteyen engelli futbolseverler için bilet dağıtımı Ankara Valiliği tarafından yapılacak. (İHA)

