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TFF Süper Kupa organizasyon toplantısı yapıldı

TÜRKİYE'DEN FUTBOL HABERLERİ  | 18.07.2019 20:37 | Son Güncelleme

Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 20.45’te Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynanacak TFF Süper Kupa müsabakası öncesi organizasyon toplantısı yapıldı.

TFF Süper Kupa organizasyon toplantısı yapıldı

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıya Galatasaray ve Akhisarspor kulüplerinin temsilcileri, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve TFF yetkilileri katıldı.
Toplantıda TFF Süper Kupa’nın bilet fiyatları Kale arkaları tribünleri (Kuzey ve Güney tribünleri) için 50 TL, Maraton ve Kapalı tribünleri için 100 TL olarak belirlendi.

Bilet satışı önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısının ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, Spor Toto Akhisar Stadyumu ve Ankara Eryaman Stadyumu gişeleri ile internet sitesi üzerinden E-Bilet sistemiyle yapılacak. Maç günü gişelerden bilet satışı olmayacak.

TFF Süper Kupa müsabakasındaki tribün dağılımı ise şu şekilde:

Galatasaray: Maraton ve Güney Kale Arkası Tribünleri
Akhisarspor: Kapalı ve Kuzey Kale Arkası Tribünleri
TFF Süper Kupa 2019’u stadyumda seyretmek isteyen engelli futbolseverler için bilet dağıtımı Ankara Valiliği tarafından yapılacak. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
süper kupa Galatasaray akhisarspor

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