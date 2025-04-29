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TFF, Süper Lig’de 33. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.04.2025 21:16
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 33. haftada oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig’de 33. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

TFF, Süper Lig’in 33. haftasında oynanan 5 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

  • Beşiktaş - Hatayspor maçının 49. dakikasında ev sahibi atağı sonrası Video Yardımcı Hakem (VAR), hakem Adnan Deniz Kayatepe’ye ceza sahasında ‘elle oynama nedeniyle sahada inceleme’ önerisinde bulundu. Kamil Ahmet Çörekçi’nin elle oynadığını ifade eden Kayatepe, "Gördüm eli net şekilde açık. Benim için temiz. Son kararım penaltı kar yok" diyerek sahaya döndü ve penaltı noktasını gösterdi.

  • Sivasspor - Antalyaspor müsabakasının 44. dakikasında ev sahibi ekibin Garry Rodrigues ile bulduğu gol sonrası hakem Burak Pakkan, pozisyonu izlemek için kenara geldi. Sol kanattan yapılan ortada Rodrigues’in ofsaytta olduğu ve doğrudan etki ettiğini ifade etti. Sahaya dönen Pakkan, golü iptal etti.

  • Bodrum FK - Samsunspor karşılaşmasının 7. dakikasında VAR, "sahada inceleme tavsiye ediyorum. Defans oyuncusunun çok büyük elle oynamasını görmen için" uyarısında bulundu. VAR monitörüne gelen Yasin Kol, kalecinin topa temasının ardından Seferi’nin elle oynadığı gerekçesiyle konuk ekip lehine penaltı noktasını gösterdi.

  • Bodrum FK - Samsunspor maçının 90+7. dakikasında hakem Yasin Kol, elle oynama nedeniyle Bodrum lehine penaltı noktasını gösterdi. VAR’dan inceleme önerisi alan Kol, pozisyonu izledikten sonra penaltıyı iptal etti.

  • Gaziantep FK - Fenerbahçe mücadelesinin 64. dakikasında sarı-lacivertlilerin atağında Youssef En-Nesyri ceza sahasında yerde kaldı. Direnç Tonusluoğlu, ‘sahada inceleme önerisi’ sonrası kenara gelerek pozisyonu izledi. VAR’ın, "defans oyuncusunun elinin hücum oyuncusunun yüzüne vurduğunu göreceksin" yorumu sonrası, Tonusluoğlu da "Tamam, savunma oyuncusunun yüze doğru kural dışı bir el kullandığını gördüm. Penaltı ve sarı kart vereceğim" ifadelerini kullandı ve sahaya dönerek penaltı noktasını gösterdi.

  • Trabzonspor - Alanyaspor müsabakasının 42. dakikasında konuk ekip atağı sonrası hakem Ali Şansalan, ‘sahada inceleme önerisi’ aldı. VAR monitörüne giden Şansalan, sol kanattan yapılan orta sonrası ceza sahasında Edin Visca’nın topa elle temasını izledi. Video Yardımcı Hakem, "kol vücudun dışına uzandı" yorumunu yaparken, Şansalan sahaya dönerek Alanyaspor lehine penaltı noktasını gösterdi.

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