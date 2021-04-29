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TFF, Süper Lig'de son 3 haftanın fikstürünü açıkladı

29.04.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF, Spor Toto Süper Lig'in 40, 41 ve 42. haftasında oynanacak tüm maçların aynı gün ve aynı saatte oynanacağını açıkladı. 40. hafta oynanacak Galatasaray- Beşiktaş derbisi 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak.

TFF, Süper Lig'de son 3 haftanın fikstürünü açıkladı

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun son 3 haftasında oynanacak maçların programı belirlendi. TFF’den açıklanan programda 40, 41 ve 42. haftada oynanacak maçların tamamı aynı gün ve aynı saatte yapılacak.

Süper Lig’de son 40, 41 ve 42. haftanın maç programı şu şekilde:

40. HAFTA

8 MAYIS CUMARTESİ

21.20.30 BŞB Erzurumspor - Kasımpaşa
20.30 Sivasspor - Medipol Başakşehir
20.30 Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü
20.30 Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor
20.30 Hatayspor - Denizlispor
20.30 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği
20.30 Göztepe - Konyaspor
20.30 Trabzonspor - Antalyaspor
20.30 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe
20.30 Galatasaray - Beşiktaş

41. HAFTA

11 MAYIS SALI

20.30 Aytemiz Alanyaspor - BŞB Erzurumspor
20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü
20.30 Medipol Başakşehir - Kayserispor
20.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Çaykur Rizespor
20.30 Yeni Malatyaspor - Hatayspor
20.30 Gençlerbirliği - Göztepe
20.30 Konyaspor - Trabzonspor
20.30 Denizlispor - Galatasaray
20.30 Fenerbahçe - Sivasspor
20.30 Beşiktaş - Fatih Karagümrük

42. HAFTA

15 MAYIS CUMARTESİ

20.30 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor
20.30 Sivasspor - Kasımpaşa
20.30 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir
20.30 Hatayspor - Gaziantep Futbol Kulübü
20.30 Fatih Karagümrük - Denizlispor
20.30 Antalyaspor - Konyaspor
20.30 Trabzonspor - Gençlerbirliği
20.30 Göztepe - Beşiktaş
20.30 Kayserispor - Fenerbahçe
20.30 Galatasaray - Yeni Malatyaspor

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
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2 tokat atsında Beşiktaş fatihterimspor dağılsın kaç şampiyonluğunu çaldırlar Beşiktaşın. eğer golü erken bulursa Beşiktaş maç farka gider. ŞAMPİYON TÜRKİYENİN KRALI TEK BÜYÜK BEŞİKTAŞ
şampiyon beşiktaş skorda bu olur not edin.gs.1 bjk4

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