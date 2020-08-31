TFF, Süper Lig'in ilk 4 haftasındaki programı açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de ilk 4 haftanın programını açıkladı. Süper Lig, 11 Eylül Cuma günü saat 20.00’de oynanacak olan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacak. Ligin ilk haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi, 13 Eylül Pazar saat 20.00’de oynanacak. 3. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ise 27 Eylül Pazar saat 19.00’da. Süper Lig’de ilk 4 haftanın programı şu şekilde:
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