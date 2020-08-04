TFF Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı

Kulüplerin transfer planlarını oluşturmak için beklediği harcama limitleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonu harcama limitlerini duyurdu.
Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında, Ek XII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:
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