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TFF Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 04.08.2020 12:09 | Son Güncelleme

TFF, Süper Lig kulüplerinin 2020/21 sezonu takım harcama limitlerini açıkladı. Bu rakamlara göre en çok harcama limitine sahip olan takım 429 milyon 42 bin 297 TL ile Galatasaray oldu. Listede 2. sırada 259 milyon 217 bin 149 TL ile Beşiktaş , 3. sırada 154 milyon 411 bin 381 TL ile Fenerbahçe yer aldı.

TFF Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı

Kulüplerin transfer planlarını oluşturmak için beklediği harcama limitleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonu harcama limitlerini duyurdu.

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında, Ek XII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:

harcama limiti


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