TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 29 futbolcunun cezalarını onadı!

TFF Tahkim Kurulu, "bahis eylemi" gerekçesiyle cezalandırılan 29 futbolcunun yaptıkları itiraz başvurularını reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle aldıkları cezalara itiraz eden futbolcuların dosyalarını incelemeye devam ediyor. TFF'nin yaptığı açıklamada, bugün yapılan toplantıda kurulun 29 futbolcunun itiraz dosyalarını görüştüğü belirtildi.

OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ!

TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 29 futbolcunun cezalarını onadı! 1

Yapılan görüşmelerin sonucunda Tahkim Kurulunun, 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan 29 futbolcunun itirazlarını, oy birliğiyle reddettiği açıklandı. Açıklamada kurulun, futbolcuların itirazlarını incelediği ve cezalandırılmalarına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından isabetsizlik bulunmadığı bildirildi.

