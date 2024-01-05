TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Fred’in 3 maçlık cezasının 2 maça düşürüldüğünü açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Fred'e verilen 3 maçlık cezada indirime gitti.

MERT HAKAN'IN CEZASI DA DÜŞÜRÜLDÜ

Aynı maçta ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'ın cezası ise 2 maçtan 1 maça düşürüldü.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

"Fenerbahçe Futbol A.Ş. futbolcusu Frederico Rodrigues De Paula Santos'a müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezasına yönelik itirazın kısmen kabulü ile; sübut bulan ihlalin FDT'nin 36. maddesi ile düzenlenen "Sportmenliğe Aykırı Hareket" ihlali niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT'nin 36. maddesi ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 26.000,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oyçokluğu ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş. futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın çift sarı karttan ihracı sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca verilen 2 resmi müsabakadan men ve 78.000,00 TL para cezasının FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle sonuç cezanın 1/2 oranında indirilmesi suretiyle takdiren 1 resmi müsabakadan men cezası ve 39.000,00 TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."





