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  4. TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Fred’in 3 maçlık cezasının 2 maça düşürüldüğünü açıkladı

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Fred’in 3 maçlık cezasının 2 maça düşürüldüğünü açıkladı

05.01.2024 22:02 | Son Güncelleme:
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Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Fred'e verilen 3 maçlık cezayı 2 maça düşürdü.

Fred

Fred

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Fred'e verilen 3 maçlık cezada indirime gitti.

MERT HAKAN'IN CEZASI DA DÜŞÜRÜLDÜ

Aynı maçta ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'ın cezası ise 2 maçtan 1 maça düşürüldü.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

"Fenerbahçe Futbol A.Ş. futbolcusu Frederico Rodrigues De Paula Santos'a müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezasına yönelik itirazın kısmen kabulü ile; sübut bulan ihlalin FDT'nin 36. maddesi ile düzenlenen "Sportmenliğe Aykırı Hareket" ihlali niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT'nin 36. maddesi ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 26.000,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oyçokluğu ile,

  • Fenerbahçe Futbol A.Ş. futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın çift sarı karttan ihracı sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca verilen 2 resmi müsabakadan men ve 78.000,00 TL para cezasının FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle sonuç cezanın 1/2 oranında indirilmesi suretiyle takdiren 1 resmi müsabakadan men cezası ve 39.000,00 TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."
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