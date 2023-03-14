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TFF Tahkim Kurulu'ndan Amedspor maçı sonrası 9 maç ceza verilen Bursaspor için yeni karar!

14.03.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, PFDK Amedspor maçında yaşanan olaylar sonrası 9 maçlık kendi sahasında seyircisi oynama cezasının 7 maça düşürüldüğünü açıkladı. İşte detaylar...

TFF Tahkim Kurulu'ndan Amedspor maçı sonrası 9 maç ceza verilen Bursaspor için yeni karar!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 9 Mart 2023 tarihli açıkladığı kararla Bursaspor'a Amedspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 maç; aynı Bursaspor taraftarları ile mensuplarının neden olduğu saha olayları ve talimatlara aykırı eylem nedeniyle 8 maç olmak üzere toplam 9 maç kendi sahasında seyircisiz oynama ve 326 bin TL para cezası vermişti.

CEZA 7 MAÇA İNDİRİLDİ!

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Bursaspor'un verilen cezalara ilişkin itirazını inceleyen TFF Tahkim Kurulu, toplamda 9 maçlık seyircisiz oynama cezasını 7 maça, para cezasını ise 256 bin TL'ye düşürdüğünü açıkladı. TFF Tahkim Kurulu'nun 14 Mart 2023 günlü (12) sayılı toplantısında konuyla ilgili aldığı karar şu şekilde;

"Bursaspor Kulübü Derneği ile görevlileri Aşkın Değirmenci ve Aybars Türkkan'ın, PFDK'nın 09.03.2023 tarih ve E.2022-2023/681 - K.2022-2023/870 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 14.03.2023 Salı günü saat 10:00'da icra edilen duruşmada Bursaspor Kulübü Derneği'nin Kulüp Başkanı Ömer Furkan Banaz, Kulüp As Başkanı Rıdvan Gültekin, vekili Av. Merve Kübra Durmaz ile görevlileri Aşkın Değirmenci, Aybars Türkkan ve vekilleri Av. Ekin Gürdal'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

  • Bursaspor Kulübü Derneği'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 6.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

  • Bursaspor Kulübü Derneği'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 40.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

  • Bursaspor Kulübü Derneği'nin taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları ile talimatlara aykırı eylem nedeniyle FDT'nin 52/2., 46. ve 10/2. maddeleri uyarınca verilen 8 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 280.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut ve hukuki nitelemede herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı ancak eylemin ağırlığı ile verilen cezanın orantılı olması açısından verilen cezanın 6 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 210.000,00 TL para cezası biçiminde düzeltilmesine, oyçokluğu ile, karar verilmiştir."
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