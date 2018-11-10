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TFF Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a ret

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.11.2018 13:37 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Ryan Donk ve Garry Rodrigues'in cezalarına yaptığı itirazları reddetti.

TFF Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a ret

TFF Tahkim Kurulu'nun 10 Kasım 2018 günlü (60) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararlar şöyle:

"Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin futbolcuları Garry Mendes Rodrigues, Ryan Henk Donk ile ilgili PFDK'nın 08.11.2018 tarihli E. 2018-2019/283 K.2018-2019/360 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues'in rakip takım futbolcusuna yönelik saldırıda bulunması nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle neticeten ve takdiren uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 7 bin 800 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile,

Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin futbolcusu Ryan Henk Donk'un rakip takım futbolcusuna yönelik saldırıda bulunması nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 6 resmi müsabakadan men ve 15 bin 600 TL para cezası ile cezalandırılmasına, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir"

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Tüpçü bey geçen yıl önüne gelenin cezasını yarıya indirdiniz bu yıl pek dik gördüm sizi... böyle yaparak terimi değil kendinizi zora soktunuz... lig devam ediyor bu ligde tartışmada olayda bitmez en ufak hatanızda bavulunuzu toplarsınız artık.
TFF ve MHK kendi ipini çekti.30 milyon taraftar osursa boğulursunuz
Utanmadan itiraz ediyor yüzsüz adiler. Younes denilen pisliğe 8 maç nerede ?
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