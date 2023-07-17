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TFF; Tahkim Kurulu, PFDK, UÇK ve Etik Kurulu'nu açıkladı!

17.07.2023 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantının ardından Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Etik Kurulu'nda görev alacak isimleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, tahkim kurulu, profesyonel futbol disiplin kurulu (PFDK), uyuşmazlık çözüm kurulu (UÇK) ve etik kurulunda atamaların yapıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu Başkanlığına Mustafa Artuç, PFDK Başkanlığına Fatih Maden, UÇK Başkanlığına Osman Hakan Öncel ve Etik Kurulu Başkanlığına Celal Candan getirildi.

Söz konusu kurullarda asil ve yedek üyeler ise şöyle:

TAHKİM KURULU

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Asıl üyeler

Alaaddin Varol, Mustafa Demirel, Bayram Şen, Esra Alan, Mehmet Erol, Prof. Dr. İlhan Üzülmez

Yedek üyeler

Bülent Savtok, Yavuz Aksoy, Bülent Ernas, Alper Tunga Çevik, Feyzi Eroğlu, İbrahim Şahinkaya

PFDK:

Asıl üyeler

Erkan Kıraç, Halil İbrahim Ayçiçek, Sinan Sezer, Gülşah Bostancı Bozbayındır, Doç. Dr. Selman Dursun, Yusuf Ziya Taşkan

Yedek üyeler

Necdet Budak, Mehmet Saydam, Prof. Dr. Bekir Mahmut Kaşıkçı, Kemal Murtezaoğlu, Fetih Ahmet Alparslan, Doç. Dr. Mehtap Yücel Bodur

UÇK:

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Asıl üyeler

Mustafa Çattık, Doç. Dr. Emrah Kulaklı, Dr. Ömer Faruk Erol, Prof. Dr. Ali Paslı, Esra Hatipoğlu, Battal Yılmaz

Yedek üyeler

Mehmet Kırmızı, Kenan Kenan, Menderes Dereli, Birsen Elmas, Serdar Yiğit, Mehtap Sümer Dinç

ETİK KURULU

Asıl üyeler

Mahmut Fatih Çelikbilek, Çağrı Silahtaroğlu, Nuray Ekşi, Doç. Dr. Serkan Ağar

Yedek üyeler

Enis Yeter, Ali Kemal Atçeken, Emir Serhad Seymen, Mine Arısoy

Öte yandan Amatör Futbol Disiplin Kurulu Başkanlığına Serdar Ölmez, Kulüp Lisans Kurulu Başkanlığına Zeynel Koç ve Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanlığına Ömer Gürsoy getirildi.

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