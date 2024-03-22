SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. TFF Tahkim Kurulu yapılan görüşme sonrası, müsabaka görevlilerine yönelik fiili saldırı için puan silme ve küme düşme cezalarını iptal etti

TFF Tahkim Kurulu yapılan görüşme sonrası, müsabaka görevlilerine yönelik fiili saldırı için puan silme ve küme düşme cezalarını iptal etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.03.2024 22:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, müsabaka görevlilerine yönelik fiili saldırı için getirilen puan silme ve alt lige düşürme cezalarını iptal etti. İşte detaylar...

TFF'den yapılan açıklamada Tahkim Kurulu; Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, İstanbulspor, Pendikspor, Karagümrük, Sivasspor ve Adana Demirspor'un TFF Yönetim Kurulu tarafından 12 Ocak tarihinde futbol disiplin talimatının 44. maddesine eklenen yaptırımlara yönelik itirazlarını görüştü.

İPTAL EDİLDİ

thumbs_b_c_57b5f5ec1c6ae5a30bb37612239aec20

Kurul, yaptığı değerlendirme sonucunda oy birliğiyle futbol disiplin talimatının 44. maddesine eklenen ilgili bendin iptaline karar verdi.

TFF Yönetim Kurulu, 12 Ocak tarihinde futbol disiplin talimatının 44. maddesinin 3. bendine "Futbolcu, yönetici veya kulüp görevlilerinin müsabaka görevlilerine yönelik fiili müdahale içeren saldırılarında, bu kişilerin mensubu olduğu kulübe lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda 3 puandan 6 puana kadar puan silme cezası, eleme usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulübün ilgili turnuvadan ihracına karar verilir. Lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulüp mensupları tarafından ihlalin aynı sezon içerisinde ikinci kez tekrarı halinde, kulüp ligden ihraç edilerek bir alt lige düşürülür." maddesini eklemişti.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Semih Kılıçsoy cevabını 16 dakikada verdi!Semih Kılıçsoy cevabını 16 dakikada verdi!
G.Saraylı yöneticinin Icardi açıklaması sonrası taraftarı korku sardı!G.Saraylı yöneticinin Icardi açıklaması sonrası taraftarı korku sardı!
UEFA'nın Fenerbahçe kararı Olympiakos'u çok kızdırdı!UEFA'nın Fenerbahçe kararı Olympiakos'u çok kızdırdı!
Anahtar Kelimeler:
Tahkim Kurulu son dakika karar tff türkiye futbol federasyonu beşiktaş, tff yönetim kurulu da, yapılan açıklama kulübün
En Çok Okunan Haberler
Galler Prensesi Kate Middleton aylar sonra ortaya çıktı! Kanser olduğunu açıkladı: 'Her geçen gün güçleniyorum'

Galler Prensesi Kate Middleton aylar sonra ortaya çıktı! Kanser olduğunu açıkladı: 'Her geçen gün güçleniyorum'

Moskova'da konser salonuna silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Moskova'da konser salonuna silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yönetim dondu kaldı! Trabzon'da yaşananlar sonrası karar: Benim için burası bitti

Yönetim dondu kaldı! Trabzon'da yaşananlar sonrası karar: Benim için burası bitti

Semih Kılıçsoy cevabını 16 dakikada verdi!

Semih Kılıçsoy cevabını 16 dakikada verdi!

G.Saraylı yöneticinin Icardi açıklaması sonrası taraftarı korku sardı!

G.Saraylı yöneticinin Icardi açıklaması sonrası taraftarı korku sardı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.