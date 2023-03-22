TFF tarafından reddedilen Beşiktaş, Gaziantep FK ve Hatayspor ile ilgili kararı UEFA'ya taşıyor! Talep: Tüm maçların geçersiz sayılması

Beşiktaş yönetimi, Hatayspor ve Gaziantep FK ile diğer takımların oynadığı maçların sayılmaması için TFF'ye sözlü beyanda bulunduğu öğrenilmişti. TFF'den bu talebe olumlu yanıt gelmeyince siyah-beyazlılar UEFA'ya gitme kararı aldı.

EMRE KOCADAĞ FİTİLİ ATEŞLEMİŞTİ

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, bu konuyla ilgili açıklama yapmış ve UEFA'nın tutumunu örneklendirmişti. Kocadağ konuyla ilgili olarak, “UEFA’nın kesin açıklaması var sanırım bunu da hem futbol federasyonumuz hem de kulüplerimiz en ince detayına kadar biliyorlardır. Burada şu var, UEFA bu tür afet durumlarında çekilecek takımların tüm puanlarının silinmesini önerirken kesin kararı ülke futbol federasyonlarına bırakıyor. Biz bu konuda haklıyız” ifadelerini kullanmıştı.

UEFA'YA BAŞVURU: ÖNCEKİ MAÇLAR DA HÜKMEN SAYILSIN

Beşiktaş Yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Gaziantep FK ve Hatayspor ile ilgili verilen kararın bozulmasını istiyor. Ligin geriye kalan haftalarında bu iki takımla oynayacak takımların hükmen galip sayılmasını istemeyen siyah-beyazlılar, UEFA ile görüşmelere başladı. Kulüp avukatlarıyla savunma yapmaya hazırlanan Beşiktaş yönetimi, bu iki takımın sezon boyunca oynadığı tüm maçların geçersiz sayılmasını istiyor.

ALMANYA VE POLONYA ÖRNEĞİ

Geçtiğimiz yıl Almanya'da yaşanan sel felaketinden dolayı Almanya 3. Lig’den çekilen Münih Türkgücü’nün ligde oynadığı tüm maçlar geçersiz sayılmış ve rakiplerinin aldıkları puanlar silinmişti. Beşiktaş yönetimi bu örneği sunmaya hazırlanıyor.

UEFA'NIN YÖNETMELİĞİ BEŞİKTAŞ'IN YANINDA

UEFA’nın Şampiyonlar Ligi yönetmeliğinde bulunan 28. maddesinin 3. bendinde “Bir kulüp, grup aşamasındaki maçları tamamlamadan diskalifiye edilir veya herhangi bir nedenle yarışmadan çekilirse tüm maçlarının sonuçları geçersiz sayılır ve puanlar kaybedilir” ifadesinden yararlanarak UEFA’ya başvuru yapacak.

Gaziantep FK ve Hatayspor maçları sayılmadığında güncel puan durumu:

1-) Galatasaray - 51 P (22 maç)

2-) Fenerbahçe - 48 P (22 maç)

3-) Beşiktaş - 48 P (23 maç)

(Fanatik)



