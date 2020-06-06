TFF: Tüm hakemlerimizin koronavirüs test sonuçları negatif çıkmıştır

5 Haziran 2020 tarihinde Riva’daki tesislerde kampa alınan Üst Klasman Hakemleri’nin Covid-19 test sonuçları belli oldu.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"Bilindiği gibi Üst Klasman Hakemlerimiz 5 Haziran 2020 tarihinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaları öncesinde COVID-19 testine tabi tutulmuştur. Tüm hakemlerimizin ve diğer katılımcıların testleri negatif sonuçlanmıştır. Görevlendirmeler öncesi testlerin uygulanmasına düzenli olarak devam edilecektir."

(DHA)

