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TFF: Tüm hakemlerimizin koronavirüs test sonuçları negatif çıkmıştır

FUTBOL HABERLERİ  | 06.06.2020 15:25 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tüm hakemlerin koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

TFF: Tüm hakemlerimizin koronavirüs test sonuçları negatif çıkmıştır

5 Haziran 2020 tarihinde Riva’daki tesislerde kampa alınan Üst Klasman Hakemleri’nin Covid-19 test sonuçları belli oldu.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"Bilindiği gibi Üst Klasman Hakemlerimiz 5 Haziran 2020 tarihinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaları öncesinde COVID-19 testine tabi tutulmuştur. Tüm hakemlerimizin ve diğer katılımcıların testleri negatif sonuçlanmıştır. Görevlendirmeler öncesi testlerin uygulanmasına düzenli olarak devam edilecektir."

(DHA)

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