TFF: Tüm hakemlerimizin koronavirüs test sonuçları negatif çıkmıştır

5 Haziran 2020 tarihinde Riva’daki tesislerde kampa alınan Üst Klasman Hakemleri’nin Covid-19 test sonuçları belli oldu.
"Bilindiği gibi Üst Klasman Hakemlerimiz 5 Haziran 2020 tarihinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaları öncesinde COVID-19 testine tabi tutulmuştur. Tüm hakemlerimizin ve diğer katılımcıların testleri negatif sonuçlanmıştır. Görevlendirmeler öncesi testlerin uygulanmasına düzenli olarak devam edilecektir."
(DHA)
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