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TFF, UEFA Kulüp Lisansı alan takımları açıkladı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 21.05.2018 18:16 | Son Güncelleme

TFF, UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri açıkladı

TFF, UEFA Kulüp Lisansı alan takımları açıkladı

2018-2019 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpler belli oldu.

İşte o kulüpler...

Konyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ,Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor, Evkur Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Akhisarspor ile Rizespor ve İstanbulspor.

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tff UEFA Kulüp Lisansı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yok UEFA 'dan ceza geliyeeeeaahğ... yok Avrupaya gidemiyeeağ...
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