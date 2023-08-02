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TFF ve RTÜK anlaştı! Artık spor programları...

02.08.2023 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), lig dönemlerinde çokça şikayet alan spor programlarına çekidüzen verilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu ile işbirliği halinde harekete geçti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayınların etkisiyle yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçilmesi için spor programlarıyla ilgili özel bir çalışma yapma kararı aldı.

"SPOR PROGRAMI OLMAKTAN ÇIKIP..."

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TFF'den yapılan açıklamada RTÜK ile yapılan işbirliği, "Spor programı olmaktan çıkıp zaman zaman toplumu infiale sürükleyen 'hakem eleştiri programları'na dönüşen yayınların, olması gerektiği gibi keyifle izlenen yapımlar olması için çaba sarf eden Üst Kurul, Türkiye Futbol Federasyonu ile temasa geçti" sözleriyle belirtildi.

TFF BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ'DEN RTÜK'E ZİYARET

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu Üyeleri bugün RTÜK'ü ziyaret etti. Ziyarette spor programları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. TFF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in spordaki şiddet olaylarının ve bunların medya yansımalarının titizlikle takip edildiğini ifade ettiği belirtilirken, TFF heyetinin ise spor programlarındaki haksız eleştirilere ve amacını aşan yanlış yorumlara vurgu yaptığı ifade edildi. Ayrıca ziyarette TFF Başkanı Büyükekşi, Türkiye'de sağlıklı bir spor kültürü oluşması için gayret gösterdiklerini belirterek takımlarla veya hakemlerle ilgili asılsız iddiaların toplumsal barışı zedelediğine dikkat çekti.

Belli bir seviyede olması gereken spor programlarında haksız eleştirilerin, amacını aşan yanlış yorumların ciddi bir sorun olduğunu dile getiren Başkan Büyükekşi, Türkiye'de sağlıklı bir spor kültürü oluşması için gayret gösterdiklerini belirterek takımlarla veya hakemlerle ilgili asılsız iddiaların toplumsal barışı zedelediğini vurguladı. Spor programlarında iftira ve dedikoduyla yapılan haksız yorumların ciddi bir sorun olduğunu dile getiren Büyükekşi, toplumda gerginlik oluşturan reyting amaçlı yayınlardan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Ziyaretin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e A Millî Takım forması takdim etti.

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