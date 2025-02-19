TFF 'yabancı hakem' dedi... Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi büyük oranda belli oldu! Sarı-Kırmızılılar ayaklandı: İstemiyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası belki de şampiyonluk düğümünün çözüleceği dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Ezeli rakiplerin karşılaşacağı haftada Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Pazartesi günü oynanacak karşılaşmanın hakemi için tartışmalar sürerken, hakemin yerli mi yabancı mı olacağı konusundaki belirsizlik ortadan kalktı.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada derbiyi yabancı hakemin yöneteceği açıklanırken bu ismin kim olacağı merak konusu oldu.
TFF'nin ünlü Sloven hakem Slavko Vincic ile gerekli yazışmaları yaptığı ve tarafların ortak bir noktada anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisi için TFF'ye başvuruda bulundu. Sarı-kırmızılar dev karşılaşma için hakem Slavko Vincic'i istemediğini TFF'ye sözlü olarak bildirdi.
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