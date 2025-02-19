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  4. TFF 'yabancı hakem' dedi... Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi büyük oranda belli oldu! Sarı-Kırmızılılar ayaklandı: İstemiyoruz!

TFF 'yabancı hakem' dedi... Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi büyük oranda belli oldu! Sarı-Kırmızılılar ayaklandı: İstemiyoruz!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.02.2025 16:15
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı için yabancı hakem kararı verirken bu hakem büyük oranda belli oldu. Söz konusu hakem için Sarı-Kırmızılı cepheden tepki gecikmedi. İşte detaylar...

TFF 'yabancı hakem' dedi... Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi büyük oranda belli oldu! Sarı-Kırmızılılar ayaklandı: İstemiyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası belki de şampiyonluk düğümünün çözüleceği dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Ezeli rakiplerin karşılaşacağı haftada Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Pazartesi günü oynanacak karşılaşmanın hakemi için tartışmalar sürerken, hakemin yerli mi yabancı mı olacağı konusundaki belirsizlik ortadan kalktı.

HACIOSMANOĞLU AÇIKLADI

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada derbiyi yabancı hakemin yöneteceği açıklanırken bu ismin kim olacağı merak konusu oldu.

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Bu anket 2 gün 8 saat 59 dakika sonra sonlanacaktır.
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VINCIC İLE ANLAŞILDI

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TFF'nin ünlü Sloven hakem Slavko Vincic ile gerekli yazışmaları yaptığı ve tarafların ortak bir noktada anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

GALATASARAY İSTEMİYOR

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Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisi için TFF'ye başvuruda bulundu. Sarı-kırmızılar dev karşılaşma için hakem Slavko Vincic'i istemediğini TFF'ye sözlü olarak bildirdi.

VINCIC'İN KARİYERİNDEKİ ÖNEMLİ MAÇLAR

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  • UEFA Şampiyonlar Ligi Finali (2024): Real Madrid - Borussia Dortmund

  • UEFA Avrupa Ligi Finali (2022): Eintracht Frankfurt - Rangers

  • EURO 2020: İspanya - İsveç, İsviçre - Türkiye ve İtalya - Belçika çeyrek final

  • UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali (2021): Porto - Chelsea

  • UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali (2021): Arsenal -Villarreal

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Süper Lig Derbi son dakika fenerbahçe galatasaray İbrahim Hacıosmanoğlu
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