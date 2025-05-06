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TFF'ye bildirildi, imzalar atıldı! Galatasaray'da bir sözleşme daha...

Adım adım şampiyonluğa yaklaşan Galatasaray yeni sezon için de hazırlıklarını sürdürürken bir isimle daha sözleşme uzatmaya gitti. İşte detaylar...

TFF'ye bildirildi, imzalar atıldı! Galatasaray'da bir sözleşme daha...
Berker İşleyen
Kaan Ayhan

Kaan Ayhan

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son olarak Lucas Torreira'nın sözleşmesini uzatan Galatasaray'dan bir hamle daha geldi.

TFF'YE BİLDİRİLDİ

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Sarı-Kırmızılılar tecrübeli futbolcu Kaan Ayhan'ın sözleşmesini 2026 yazına kadar uzattığını duyurdu. Sarı kırmızılı kulüpten, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi bildirim yapıldı.

GALATASARAY İLE 93 MAÇA ÇIKTI

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Temmuz 2023'te 2.8 milyon euro bonservis bedeliyle Sassuolo'dan Galatasaray'a transfer olan 30 yaşındaki milli savunmacı, sarı kırmızılı formayla 93 maçta forma giyip 2 gol 6 asist istatistikleri yakaladı.

Galatasaray'da 2 şampiyonluk kazanan Kaan, bu sezon 38 resmi maçta 3 asist yaptı.

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