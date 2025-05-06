TFF'ye bildirildi, imzalar atıldı! Galatasaray'da bir sözleşme daha...

Son olarak Lucas Torreira'nın sözleşmesini uzatan Galatasaray'dan bir hamle daha geldi.
Sarı-Kırmızılılar tecrübeli futbolcu Kaan Ayhan'ın sözleşmesini 2026 yazına kadar uzattığını duyurdu. Sarı kırmızılı kulüpten, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi bildirim yapıldı.
Temmuz 2023'te 2.8 milyon euro bonservis bedeliyle Sassuolo'dan Galatasaray'a transfer olan 30 yaşındaki milli savunmacı, sarı kırmızılı formayla 93 maçta forma giyip 2 gol 6 asist istatistikleri yakaladı.
Galatasaray'da 2 şampiyonluk kazanan Kaan, bu sezon 38 resmi maçta 3 asist yaptı.
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