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TFF yönetimi ile Süper Lig kulüplerinin başkanları bir araya geldi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 19.02.2019 18:05 | Son Güncelleme

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından başlatılan 'Mali Devrim' projesiyle ilgili süreci değerlendirmek için bugün TFF yönetimi ile bir araya gelen Süper Lig kulüplerinin başkanları, banka borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili detayları ve süreci masaya yatırdılar.

TFF yönetimi ile Süper Lig kulüplerinin başkanları bir araya geldi

TBB ile TFF'nin ortaklaşa yürüttüğü projede önemli bir aşama kat edilirken; borç düzeylerine göre kulüplere farklı yapılandırma modelleri oluşturulması üzerinde durulacağı belirtildi.

Bazı kulüp temsilcilerin ellerinde çok sayıda ve kalın dosyalarla toplantıya girdikleri gözlendi. Toplantıda farklı gündem maddelerinin de görüşülmesi beklenirken, Saat 16.00'da başlayan toplantının uzun süreceği ve Galatasaray dışında tüm kulüplerin katıldığı ifade edildi.

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