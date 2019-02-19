TFF yönetimi ile Süper Lig kulüplerinin başkanları bir araya geldi

TBB ile TFF'nin ortaklaşa yürüttüğü projede önemli bir aşama kat edilirken; borç düzeylerine göre kulüplere farklı yapılandırma modelleri oluşturulması üzerinde durulacağı belirtildi.
Bazı kulüp temsilcilerin ellerinde çok sayıda ve kalın dosyalarla toplantıya girdikleri gözlendi. Toplantıda farklı gündem maddelerinin de görüşülmesi beklenirken, Saat 16.00'da başlayan toplantının uzun süreceği ve Galatasaray dışında tüm kulüplerin katıldığı ifade edildi.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı MLS'e transfer oldu
Rodallega gemileri yaktı!
Ahmet Ağaoğlu'ndan camiaya mesaj
Coşkun Demirbakan ile yollar ayrıldı
Tolgay takımla birlikte çalıştı
Benfica’ya Salvio’dan kötü haber
Kagawa'dan Fenerbahçe sürprizi
Orta sahadan gole büyük katkı
Krzysztof Piatek durdurulamıyor
Semih Kaya'dan F.Bahçe'ye gönderme
Inter nefes aldı
G.Saray'ın yıldızları 4-1'lik maçı yorumladı
Stuttgart eriyor! Ozan çare olmadı
Kerem attı, Hoffenheim güldü
Dünyaca ünlü yıldız yeni takımına imzayı attı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum