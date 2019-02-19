TFF yönetimi ile Süper Lig kulüplerinin başkanları bir araya geldi

TBB ile TFF'nin ortaklaşa yürüttüğü projede önemli bir aşama kat edilirken; borç düzeylerine göre kulüplere farklı yapılandırma modelleri oluşturulması üzerinde durulacağı belirtildi.

Bazı kulüp temsilcilerin ellerinde çok sayıda ve kalın dosyalarla toplantıya girdikleri gözlendi. Toplantıda farklı gündem maddelerinin de görüşülmesi beklenirken, Saat 16.00'da başlayan toplantının uzun süreceği ve Galatasaray dışında tüm kulüplerin katıldığı ifade edildi.

