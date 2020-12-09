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The Crown'dan Helena Bonham Carter, kadınları karantinanın tadını çıkarmak için vibratör almaya çağırdı

09.12.2020 14:33 | Son Güncelleme:
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The Crown'dan Helena Bonham Carter, kadınları karantinanın tadını çıkarmak için vibratör almaya çağırdı

Aktris Helena Bonham Carter, bir flört uygulaması reklamı için kamera karşısına geçti. Usta oyuncu kısmen karantinada olan İngiltere’de yaşayan kadınlara ilişki tavsiyelerinde bulunurken, yalnız kalmanın tadını çıkarmak için vibratör alın çağrısında bulundu.

Dövüş Kulübü filmindeki rolüyle hafızalara kazınan Helena Bonham Carter, bir flört uygulamasının reklamı için kamera karşısına geçti. Son olarak Netflix’in tartışmalar yaratan dizisi The Crown’da Prenses Margaret rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanan oyuncu, kadınlara karantinanın tadını çıkarmaları için vibratör almaları yönünde tavsiye verdi.

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54 yaşındaki Helena Bonham Carter, kadın hayranlarını cinsellik konusunda bağımsızlıklarını korumaları gerektiğini ve bu süreçte sosyal mesafe kurallarını ihlal etmemeleri gerektiğinin altını çizdi.

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