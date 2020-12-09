The Crown'dan Helena Bonham Carter, kadınları karantinanın tadını çıkarmak için vibratör almaya çağırdı

Dövüş Kulübü filmindeki rolüyle hafızalara kazınan Helena Bonham Carter, bir flört uygulamasının reklamı için kamera karşısına geçti. Son olarak Netflix’in tartışmalar yaratan dizisi The Crown’da Prenses Margaret rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanan oyuncu, kadınlara karantinanın tadını çıkarmaları için vibratör almaları yönünde tavsiye verdi.

54 yaşındaki Helena Bonham Carter, kadın hayranlarını cinsellik konusunda bağımsızlıklarını korumaları gerektiğini ve bu süreçte sosyal mesafe kurallarını ihlal etmemeleri gerektiğinin altını çizdi.



