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The Crown dizisinde Prens Andrew'i oynayacak oyuncu bulunamıyor

26.04.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emmy ödüllü The Crown dizisinin yeni sezonunda, Amerikalı pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi olduğu ortaya çıkan ve hakkında 17 yaşındaki bir kızla cinsel ilişkiye girdiği iddiaları ortaya atılan Prens Andrew’i canlandıracak kişi henüz bulunamadı.

The Crown dizisinde Prens Andrew'i oynayacak oyuncu bulunamıyor

İngiliz Kraliyet Ailesi’ni anlatan Emmy ödüllü dizi The Crown’ın beşinci sezonunda Prens Andrew’in hikayesi başlıyor. Yeni sezonda Prenses Diana’yı Elizabeth Debicki, Kraliçe Elizabeth’i Imelda Staunton’ın canlandırması planlanırken, Amerikalı pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi olduğu ortaya çıkan ve kendisine 17 yaşındaki bir kızla cinsel ilişkiye girdiği suçlamaları yöneltilen Prens Andrew’i canlandıracak oyuncu henüz bulunamadı.

Dizinin dördüncü sezonunda çok az görülen Prens Andrew’i 24 yaşındaki Tom Byrne canlandırmıştı.

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The Sun gazetesinin haberine göre, Prens’i oynayabilecek genç oyuncuların özgeçmiş taramaları yapılsa da, genç oyuncular, ‘skandal’ nitelikli bir olayla adı anılan ve bundan dolayı saraydaki görevine son verilip ofisi kapatılan Prens Andrew’i canlandırmak için istekli değil.

Kaynaklara göre, oyuncular, Hollywood kariyerlerini, Prens Andrew gibi gerçek hayatta olumsuz bir olayla adı anılan birini oynayarak inşa etmek ve o rolle hatırlanmak istemiyor.

Prens Andrew, geçen yıl BBC sunucusu Emily Maitlis’e verdiği röportaj felaketi sonrasında, annesi Kraliçe Elizabeth tarafından kraliyet görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Prens Andrew'in ismini temize çıkarma girişimi olarak planlanan röportajı, İngiliz basınında geniş yer bulmuş ve bir ‘halkla ilişkiler faciası’ olarak tanımlanmıştı.

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