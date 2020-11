Prenses Diana’lı The Crown 4. sezonda neler olacak?

The Crown 4. sezon için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Netflix’in prestijli projelerinden biri olan The Crown 4. sezonu ile ekranlara hızlı bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. The Crown 4. sezonda birçok yeni oyuncu diziye dahil oldu. Bunların arasında performansı en çok merak edilen ise Prenses Diana rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak olan Emma Corrin yer alıyor.

THE CROWN 4. SEZON OYUNCU KADROSU

Kraliçe II. Elizabeth’in tahttaki yıllarına ve Britanya monarşisini ayakta tutmak için yaptıklarına odaklanan The Crown dizisinde Kraliçe II. Elizabeth’i Oscar ödüllü Olivia Colman canlandırıyor. The Crown 4. sezonda Prens Philip rolünde Tobias Menzies, Antony Armstrong-Jones rolünde Ben Daniels, Prenses Margaret rolünde Helena Bonham Carter ve Prens Charles rolünde Josh O’Connor yer almaya devam ediyor. Dizide İngiltere’nin ilk kadın Başbakanı Margaret Thatcher rolünde, Sex Education dizisinden Gillian Anderson canlandırırken Prenses Diana rolünde ise Emma Corrin’i izleyeceğiz.

THE CROWN 4. SEZON KONUSU

The Crown'un yeni ve dördüncü sezonu, 70'li yılların sonlarında Kraliçe Elizabeth ve elbette ailenin, müzmin bekar olan Prens Charles'a bir gelin bulmak ve ailenin devamını sağlama alma üzerine yaptıkları girişimlere odaklanacak. Bunun yanı sıra, İngiltere'nin ilk kadın Başbakanı olan, Margaret Thatcher'ın katı kuralları ve bölücü politikalarının etkilerinin yaşanmaya başlandığı dönem de bu sezonun konuları arasında. Thatcher'ın tutumu, Kraliçe'yle de arasını bozacak ve ülkeyi savaşa soktuğunda her şey daha kötü bir hal alacak. Prens Charles'ın genç Diana Spencer'la olan romantizmi, İngiliz halkını birleştirmek için önemli bir adım olarak görülecek.