The Guardian en iyi 60 genç yeteneği açıkladı! Listede yer alan 2 Türk futbolcu damga vurdu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Kayserispor'dan isimler var

The Guardian, dünya futbolunun 18 yaş altı kategorisinde en iyi 60 genç yeteneğini açıklarken, aralarında 2 Türk futbolcunun yer aldığı listeye Kayserispor ve Galatasaray damga vurdu.

2 TÜRK LİSTEDE!

Dünya futbolunun 18 yaş altı kategorisinde en iyi 60 genç yeteneği listesinde iki Türk futbolcu yer aldı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un 17 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer ile Galatasaray'ın 17 yaşındaki 10 numarası Furkan Koçak listede yer alan isimlerdendi.

FENERBAHÇELİ İSİM DE YER ALDI

Listede Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak olan Senegalli genç yetenek Amara Diouf da yer aldı.

GELECEĞİN YILDIZ ADAYLARI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Ayrıca listede Paris-Saint Germain'den Ibrahim Mbaye, Bayern Münih'ten Lennart Karl, Milan'dan Francesco Camarda, Dortmund'dan Samuele Inacio ve Barcelona'dan Dro Fernandez ile Toni Fernandez gibi isimler de yer aldı.