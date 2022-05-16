MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. The Kardashians'ın program sorumlusu itiraf etti! "Olayları Kim'in bakış açısından gösteriyoruz"

The Kardashians'ın program sorumlusu itiraf etti! "Olayları Kim'in bakış açısından gösteriyoruz"

16.05.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian ve ailesinin yeni programı The Kardashians nisanda Hulu'da yayımlanmaya başladı. Programın sorumlusu Danielle King, hassas sahnelerin çekimleri sırasında nasıl bir strateji izlediğini anlattı.

The Kardashians'ın program sorumlusu itiraf etti! "Olayları Kim'in bakış açısından gösteriyoruz"

Kardashianlar'ın Hulu'da yayımlanan yeni programı The Kardashians'ın sorumlusu Danielle King hassas sahnelerin çekimleri sırasında nasıl bir strateji izlediğini anlattı. King, Insider'a verdiği röportajda neyin yayımlanıp neyin yayımlanmayacağına dair, "İpuçlarını aileden alıyorum. Benim işim onların hayatlarını takip etmek ve paylaşmak istedikleri anları yakalamak" dedi.

Independent'in haberine göre, program sorumlusu, Kim Kardashian ve Kanye West'in boşanma süreci gibi bazı konularda ailenin belli sınırlar çizmesi hakkında, "Onlara tamamen saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı ve şöyle ekledi: "Kim çocuklarını korumak istiyor, bu yüzden bazen her kirli ayrıntıyı paylaşmıyor çünkü her şeyden önce çocuklarını korumak onun işi."

10965602

Bununla birlikte boşanma sürecini Kim Kardashian'ın perspektifinden anlatmaları hakkında King şunları belirtti:

"Bu Kardashian ailesinin programı. Dolayısıyla her şeyi Kim'in bakış açısından gösteriyoruz. Kanye de kesinlikle kendi bakış açısına sahiptir ama onu aktarmak programın sorumluluğu değil."

Program sorumlusu ayrıca Kim Kardashian'ın Pete Davidson'la ilişkisini bir süre kameralardan uzak tutmak istediğini de söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapım şirketi ifşa etti! Olay açıklamaYapım şirketi ifşa etti! Olay açıklama
Acı haberi Cem Yılmaz duyurdu!Acı haberi Cem Yılmaz duyurdu!
Demet Özdemir iç çamaşırsız pozuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!Demet Özdemir iç çamaşırsız pozuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!
Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İsveç ve Finlandiya'dan Türkiye kararı! İade etmediler

İsveç ve Finlandiya'dan Türkiye kararı! İade etmediler

Nisa bebeğin ismi değiştirildi! 'Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam'

Nisa bebeğin ismi değiştirildi! 'Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam'

Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!

Bakan Özer 'ilk olacak' diyerek duyurdu! Tüm öğrencileri ilgilendiriyor

Bakan Özer 'ilk olacak' diyerek duyurdu! Tüm öğrencileri ilgilendiriyor

Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!

Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!

İslam Memiş altın ve dolar için yarını işaret etti

İslam Memiş altın ve dolar için yarını işaret etti

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyada gündem oldu! Yaşına kimse inanmıyor

Sosyal medyada gündem oldu! Yaşına kimse inanmıyor

Muhalefet etmişti! Putin’in vaftiz kızına şok

Muhalefet etmişti! Putin’in vaftiz kızına şok

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Yapım şirketi ifşa etti! Olay açıklama

Yapım şirketi ifşa etti! Olay açıklama

Diri diri kesip organlarını çal dediler! Anestezi bile verilmedi

Diri diri kesip organlarını çal dediler! Anestezi bile verilmedi

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.