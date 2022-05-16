The Kardashians'ın program sorumlusu itiraf etti! "Olayları Kim'in bakış açısından gösteriyoruz"

Kardashianlar'ın Hulu'da yayımlanan yeni programı The Kardashians'ın sorumlusu Danielle King hassas sahnelerin çekimleri sırasında nasıl bir strateji izlediğini anlattı. King, Insider'a verdiği röportajda neyin yayımlanıp neyin yayımlanmayacağına dair, "İpuçlarını aileden alıyorum. Benim işim onların hayatlarını takip etmek ve paylaşmak istedikleri anları yakalamak" dedi.

Independent'in haberine göre, program sorumlusu, Kim Kardashian ve Kanye West'in boşanma süreci gibi bazı konularda ailenin belli sınırlar çizmesi hakkında, "Onlara tamamen saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı ve şöyle ekledi: "Kim çocuklarını korumak istiyor, bu yüzden bazen her kirli ayrıntıyı paylaşmıyor çünkü her şeyden önce çocuklarını korumak onun işi."

Bununla birlikte boşanma sürecini Kim Kardashian'ın perspektifinden anlatmaları hakkında King şunları belirtti:

"Bu Kardashian ailesinin programı. Dolayısıyla her şeyi Kim'in bakış açısından gösteriyoruz. Kanye de kesinlikle kendi bakış açısına sahiptir ama onu aktarmak programın sorumluluğu değil."

Program sorumlusu ayrıca Kim Kardashian'ın Pete Davidson'la ilişkisini bir süre kameralardan uzak tutmak istediğini de söyledi.



