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The Last of Us dizinin yayın tarihini HBO Max yanlışlıkla açıkladı!

01.11.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada merakla beklenen, popüler oyundan uyarlanan The Last of Us dizisinin yayın tarihi sürpriz bir şekilde ortaya çıktı. The Last of Us'ın yayınlanacağı tarih, HBO Max tarafından yanlışlıkla paylaşıldı.

The Last of Us dizinin yayın tarihini HBO Max yanlışlıkla açıkladı!

PlayStation oyun dünyasının popüler yapımları arasında yer alan The Last of Us için çekilen dizinin yayın tarihi belli oldu. HBO Max uygulamasını ziyaret eden kullanıcılar, dizinin sayfasında sürpriz bir çıkış tarihiyle karşılaştı.

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YENİ YILDA YAYINA GİRECEK

Webtekno'nun haberine göre tarih, daha sonra VGC'ye konuşan ve ismi paylaşılmayan üst düzey yetkili tarafından doğrulandı. HBO Max’in uygulamada yanlışlıkla gösterdiği tarihe göre The Last of Us, 15 Ocak 2023 tarihinde yayınlanacak. Öte yandan dizinin Türkiye gibi HBO Max’ın olmadığı yerlerde hangi aracılar yoluyla yayınlanacağı henüz bilinmiyor.
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The Last of Us, başrolde Pedro Pascal ve Bella Ramsey’e yer veriyor. Joel ve Ellie’yi canlandıracak bu iki ismin yanı sıra oyuncu kadrosunda Nico Parker, Tandie Newton ve Gabriel Luna gibi isimler de bulunacak.

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