The Lighthouse’dan büyüleyici fragman

Willem Dafoe ve Robert Pattinson’ın ıssız bir adada akıl sağlıkları ile boğuşan iki deniz feneri bekçisini canlandırdığı The Lighthouse filminden ilk fragman yayınlandı.

Siyah-beyaz olarak çekilen film, büyüleyici ortamı ve iki aktörün mükemmel performansıyla merak uyandırıyor. The Witch filminin yapımcısı Robert Eggers tarafından yönetilen The Lighthouse’un yayınlanan ilk fragmanında, Dafoe ve Pattinson liderliğinde harika bir filmin bizleri beklediğine şahit oluyoruz.

Film, fırtınalı havalarla boğuşurken içen, dans eden, bağıran, kucaklaşan, birbirlerini boğmaya çalışan ve uğursuz bir deniz fenerinde zaman geçirirken esrarengiz olaylar yaşayan iki bekçiyi merkezine alıyor.

Mayıs ayında Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyeri yapılan The Lighthouse, Eylül ayında ise Toronto Uluslararası Film Festivali’nde gösterime girecek. Film, Cannes'da yarıştığı Directors' Fortnight bölümünde FIPRESCI ödülüne layık görüldü. Merakla beklenen filmin ABD için vizyon tarihi 18 Ekim olmakla birlikte, Türkiye vizyon tarihi henüz netlik kazanmış değil.



